Politisk flertal indgår aftale, »der sikrer plads til alle Københavns børn« Politisk flertal skyder også millioner skoler, idrætsanlæg og byrum.

København har vokseværk. Byen vokser med 10.000 borgere om året, og det presser børnepasningen i hovedstaden.

I begyndelsen af året var et flertal i borgerrepræsentationen tæt på at vedtage et forslag, som ville hæve antallet af børn i stuer i udvalgte københavnske vuggestuer fra 12 til 14 børn, men Dansk Folkeparti fortrød i sidste øjeblik, og forslaget blev derfor ikke til noget.

Og nu, knap to måneder senere, lyder der helt andre toner fra rådhuset. Således er der netop udsendt en pressemeddelelse fra overborgmester Frank Jensens kontor med overskriften: 'Politisk aftale sikrer plads til alle Københavns børn'.

Partierne bag kommunens budget for i år har slået den endelige knude på budgettet, som udløser penge til en række udvidelser på området.

»Herunder midler til i løbet af de næste to år at åbne i alt 64 nye børnegrupper (á 12 vuggestuebørn/22 børnehavebørn) for at leve op til garantien om pasning højst fire kilometer fra hjemmet«, som der står i aftalen.

Penge til to nye skoler

Det er imidlertid ikke kun børnepasningsområdet, der får flere millioner tilført.

Skoler, idrætsliv og byrum får også en ansigtsløftning.

»På skoleområdet er der bl.a. sat penge af til at planlægge to nye skolespor på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole. Samt til at sikre to grunde, der skal rumme to fremtidige folkeskoler: Én i Kødbyen og én ved Torveporten i Valby. Ligeledes er der midler til at etablere 98 nye specialskolepladser til et stigende antal elever med adhd, autisme mv., så pladserne kan stå klar ved indgangen til skoleåret 2018/19«, lyder det fra rådhuset.

Nyt grønt byrum og svømmehal på Papirøen

Partierne bag aftalen er også blevet enige om en skybrudssikring af Hans Tavsens Park, som »samtidig med at regnvandet ledes i Peblingesøen, skaber et grønt byrum«.

Stefansgade, der er plaget af hastig gennemkørende trafik, skal trafiksikres.

Kommunen har fundet penge til sin finansiering af Kampsportens Hus ved Nørrebro Station.

Den kommunale medfinansiering af et nyt svømmebad skulle også være på plads.

Glade politikere

Det er glade politikere, der står bag aftalen:

»Vi er enige om en aftale, der sikrer plads til byens børn, sætter gang i byens mest udsatte områder og lukker lidt af det efterslæb, vi har på idrætsfaciliter i København«, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

»København er desværre præget af stor ulighed mellem mennesker og bydele. Enhedslisten har i aftalen prioriteret indsatser, der vil løfte vores udsatte byområder, udligne forskellene og øge sammenhængskraften i byen«.

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF):

»Det er meget utrygt ikke at vide, hvor ens barn skal gå i vuggestue eller om man overhovedet får en plads. Den utryghed har alt for mange børnefamilier gået rundt med«.

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF):

»Dansk Folkeparti er glade for, at det er lykkedes at sikre den ekstra udfordring med børnepasningen - uden børnene bliver presset sammen på mindre plads«.