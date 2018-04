København vender skuden og giver flere førtidspension En af landets mest restriktive kommuner løsner grebet. Ansatte har været på kursus i at tale respektfuldt med syge borgere.

Hver måned får nu knap et halvt hundrede københavnere tildelt førtidspension. Det er næsten dobbelt så mange som for et år siden.

Generelt er antallet af nyslåede førtidspensionister steget med over 50 procent fra første til andet halvår 2017. Og tendensen fortsætter ifølge nye tal fra Københavns Kommune.

Dermed ser hovedstaden ud til at bevæge sig væk fra en placering som en af de kommuner, som er allermest nærig med at tildele syge mennesker en pension.

FAKTA Flere på pension 275københavnere fik bevilget førtidspension i 2. halvår af 2017. Mod 178 i første halvår. Det giver i alt 453 førtidspensioner sidste år mod 321 året før. 91 borgere i København fik førtidspension i januar og februar i år mod 51 år i de samme to måneder sidste år.

Noget, som sidste år skabte problemer for daværende beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R), der blev mødt med demonstrationer fra syge, der følte sig udsat for kommunal mistro og et overdrevent arbejdsprøvningscirkus.

Baggrunden for den nye udvikling er ifølge beskæftigelsesforvaltningen på Københavns Rådhus politiske initiativer fra de sidste par år. Senest sidste sommer, da politikerne satte 16 millioner kroner ekstra af til en øget indsats for at afklare flere sager hurtigere og bedre.

Den nye beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), erkender, at »vores tildelinger af førtidspension har klart været til den stramme side«.

»Men siden der sidste år har været ekstra politisk fokus på området, ser vi nu en stigning i antallet af førtidspensioner. Den udvikling skal vi fastholde. Som politiker er det opløftende at se, at et kraftigt signal fra det politiske udvalg rent faktisk får effekt«, siger borgmesteren.

Endnu flere på pension

Når Cecilia Lonning-Skovgaard lægger op til, at København skal bevilge endnu flere førtidspension også i den kommende tid, skyldes det en rapport fra en ekspertgruppe, der har undersøgt beskæftigelsesforvaltningen.

Som omtalt i Politiken i går fastslår ekspertgruppen, at kommunen bruger for lang tid på at behandle syge menneskers ansøgning om førtidspension og fleksjob, at sagsbehandlerne er overbebyrdede med for mange sager, og at der er for mange skift af sagsbehandlere.

De ansatte forholder sig desuden ofte ikke til konkrete helbredsoplysninger, men sender de syge ud i nye nytteløse arbejdsprøvninger.

Ekspertgruppen kommer med en række anbefalinger til, hvordan arbejdet med syge mennesker, der ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan komme til at glide (endnu) bedre. Det skal behandles på beskæftigelses- og integrationsudvalgets møde på mandag.

Mere objektivitet

Da partierne sidste år besluttede sig for oprydning i førtidspensions- og fleksjobkøen, var det blandt andet med kravet om at få sat ekstra skub i de såkaldte ressourceforløb. De kan vare fra ét til fem år, hvor den sygdomsramte skal have hjælp til at klare sig selv helt eller delvis.

Et andet punkt i 16 millioner kroners-planen var, at der skal udarbejdes bedre beskrivelser, »der objektivt beskriver borgerens funktionsevne«. Bag den formulering gemmer sig, at mange syge mennesker har kunnet præstere stakkevis af lægelige udtalelser om, at deres arbejdsevne var lig nul – og alligevel har kommunen vurderet, at der var basis for endnu en arbejdsprøvning.

Desuden har medarbejdere i forvaltningen, som har direkte kontakt med borgere og virksomheder, været igennem en uddannelse, hvor de har skullet lære »respekt, lydhørhed, ordentlighed og tydelighed« og om »gode samtaler«.

Vi må se i øjnene, at vi ikke har været gode nok til at få nok fart i afklaringen Michael Baunsgaard Schreiber, direktør i beskæftigelses- og integrations-forvaltningen

Direktør i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Michael Baunsgaard Schreiber, er ikke i tvivl om, at »kompetenceløftet« af medarbejderne har en stor del af æren for forandringen.

»De får bedre blik for, hvad det er for borgere, de skal arbejde med«, siger han.