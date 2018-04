Amager Fælled: Omstridt byggeri kan måske flyttes til fælledens nordlige del - eller Sydhavnstippen Så er den der: Rapporten om muligheder for at bygge 2.500 boliger andre steder end oven på sjældne dyr og planter på Amager Fælled i København. Flere andre placeringer er i spil - blandt andet i Sydhavnen.

Det er ikke lykkedes embedsmændene i Københavns Kommune at finde et andet helt uproblematisk sted at bygge de 2.500 boliger, som var planlagt til at ligge på et hjørne af Amager Fælled, og som skulle have indbragt byens udviklingsselskab By & Havn op mod to milliarder kroner.

Men som på grund af folkelig modstand mod at bebygge et stykke oprindelig natur med en række sjældne planter og dyr blev forpurret sidste år.

Det var ifølge Politikens oplysninger et af de budskaber, som byens overborgmester Frank Jensen (S) sent mandag eftermiddag kunne komme med til politikerne fra Borgerrepræsentationen, da de var samlet til en forhåndsorientering om situationen for det omstridte byggeri.

Amager Fælled Det meste af Amager Fælled er menneskeskabt, undtagen et hjørne som er flere tusinde år gammel strandeng. Hovedparten af Amager Fælled blev beskyttet af Naturbeskyttelsesloven i 1990. I 1992 udstedte Fredningsnævnet også fredningskendelse for den mindre sydøstlige del. Dagen efter blev det annulleret af Folketinget med Lov om Ørestad. Danmarks Naturfredningsforening bøjede sig dengang. I dag er foreningen modstandere af at bygge på stedet, som var udset til at rumme 2500 boliger. Forskere har i netop det hjørne fundet mange sjældne dyre- og plantearter knyttet til strandeng. Vis mere

Frank Jensen bad de forsamlede politikere holde tæt om briefingen om byggeriets eventuelle flytning til en anden adresse, inden rapporten om sagen bliver offentliggjort på onsdag, hvorefter politikerne i økonomiudvalget ugen efter ventes at diskutere de forskellige muligheder.

Men Politiken har erfaret, at økonomiforvaltningen peger på tre andre mulige placeringer, hvoraf den ene er velkendt i forvejen:

To nye muligheder

Det drejer sig om at flyttet det store byggeri nogle få hundrede meter vestpå og væk fra den sjældne naturtype og over på en del af fælleden ved siden af, hvor der ellers er planlagt en ny campingplads tæt på det eksisterende vandrehjem.

Her har der allerede hen over vinteren været lavet undersøgelser af jordbundsforholdene, og det skulle være muligt at bygge der, selv om der er forurenet jord, som skal håndteres. Den del af af fælleden er en gammel losseplads.

Men to andre muligheder er også kommet i spil:

Byggeriet kan eventuelt flyttes til Amager Fælleds nordlige ende overfor Danmarks Radio og Nordeas nye hovedsæde. Det vil sige på et byggefelt, der kommer til at ligge på det stykke af fælleden, hvor mange cyklister og fodgængere passerer hver dag til og fra Islands Brygge og Artillerivej.

Eller at det store projekt opføres på en del af Sydhavnstippen, som er et naturområde ved Sydhavnen, som i dag delvis ligger hen som vildnis, men som bruges som rekreativt område af mange.

Alle tre mulige alternativer - campingpladsgrunden, den nordlige del af Amager Fælled eller Tippen – vil ifølge det, Politiken erfarer, kræve lovgivning fra Folketinget, idet alle områder er underlagt fredning (på fælleden) eller kystbeskyttelsesbestemmelser (Tippen).

Hvis byggeriet flyttes til en anden del af fælleden, vil en mulighed være, at den del, der i dag ikke er fredet og hvor byggeriet oprindelig skulle have stået - og som paradoksalt nok ifølge eksperter har allerstørst værdi som naturbiotop - kunne blive fredet mod at den del af fælleden, der i stedet skal huse de 2.500 boliger, af-fredes.

En fjerde model kan bestå i, at de 2.500 ikke opføres samlet et sted, men bygges i bidder på flere af de udpegede lokaliteter.

I den forbindelse nævner den endnu ikke offentliggjorte rapport også muligheden af at placere mindre dele af det omstridte projekt i nybyggerområdet Nordhavn, som derved vil få en højere bebyggelsesprocent end planlagt.

Der er meget på spil

I slutningen af august sidste år fastslog Københavns overborgmester Frank Jensen (S), at hvis bare de planlagte 2.500 boliger kunne opføres på et hjørne af Amager Fælled med gammel strandeng, ville resten af fælleden gå fri.

Tre uger senere måtte han vende i vadestedet og opgive at bygge der på grund af folkelig modstand. Og fordi først de konservative og senere Venstre ikke længere helhjertet støttede, at projektet skulle etableres på den gamle strandeng på fælleden, men måske burde flyttes over på den del af Amager Fælled.