Din tur gennem København bliver dyrere: Om lidt skal du betale et »kvalitetstillæg« for at tage metroen Din tur gennem København bliver dyrere, hvis du vil med metrotogene. Når Cityringen åbner stiger priserne med op til 20 procent.

CITYRINGEN Anses for at være det største byggeri i København, siden Christian IV anlagde Christianshavn i 1600-tallet. Samlet budget: 22,2 milliarder kroner. Påbegyndt i 2011 og forventes færdig i 2019. Får 17 stationer. I 2025 ventes 174 millioner passagerer årligt at rejse med hele den københavnske metro.

Om et års tid ventes metrotogene at trille i gang på den nye Cityring.

Samtidig kommer det til at koste ekstra at tage de førerløse undergrundstog. Kunderne vil blive afkrævet et såkaldt kvalitetstillæg på 1,60 kroner for at tage metroen i myldretiden og 1,28 kroner for ture, der foregår i de lidt mere stille timer.

Et to-zones pendlerkort, der i dag koster 395 kroner, får efter åbningen et prisskilt på 475 kroner, hvis brugeren vil have lov at tage metroen. Det svarer til en prisstigning på 20 procent, fremgår det af indstillingen til Movias bestyrelse, der har behandlet spørgsmålet om det kommende tillæg.

At tillægget kommer skyldes den oprindelige aftale fra 2006 og loven om etableringen af metroringbanen fra 2007.

»Med Cityringen bliver der et sammenhængende kollektiv transportsystem af høj kvalitet i København og på Frederiksberg med mange afgange og høje hastigheder. Det giver passagererne øget komfort«, lød begrundelsen for at indføre den ekstrahøje pris for at tage metroen.

»For at øge den driftsmæssige rentabilitet indføres et kvalitetstillæg på 1 krone ekstra i gennemsnit pr. passager for at benytte det samlede metrosystem, når Cityringen står færdig i ca. 2017«, fremgik det.

Det var dengang. I dag er åbningen af den nye strækning skudt til 2019. Når den kommer, så kommer indehavere af det, Movia betegner som et Rejsekort Classic, til at skulle lægge 16,60 kroner for en myldretidstur mod 15 kroner i dag.

Vi må gøre Christiansborg opmærksom på, at vi gerne vil have det gjort smartere. Niels E. Bjerre

Regnestykket baserer sig på, at rejsekortindehaverne automatisk tilmeldes metrosærprisen. De skal aktivt fravælge kvalitetstillægget, hvis de ikke vil benytte metrotogene.

Prisstigningerne indebærer ifølge indstillingen, at brugen af den kollektive trafik i hovedstaden kompliceres: Kunderne skal for fremtiden benytte særlige check in-standere på metrostationerne, og der indføres det, der diplomatisk betegnes som »sanktionsbestemmelser for manglende skifte-check in«.

Når Cityringen åbner, fjernes og omlægges en række busruter, der i højere grad skal fungere som såkaldte føderuter til metroen. Men at dømme efter indstillingen til bestyrelsen kan prisstigningerne få »en marginal negativ effekt på passagertallet i den samlede kollektive trafik«.

Movia vil ikke udelukke, at den vil føre til »en vis overflytning fra metro til busser/tog«.

Københavns bestyrelsesrepræsentant: Det må gøres enklere

Selskabet kan ikke gøre noget ved beslutningen, fordi den er truffet i Folketinget, og tog den til efterretning ved bestyrelsesmødet. Men Københavns Kommunes repræsentant i Movias bestyrelse, Niels E. Bjerrum, synes, at det går den forkerte vej, når der pludselig er forskel på takster og måden at checke ind på.

»Vi er i gang med en proces og drøfter løbende, hvordan vi kan forenkle tingene og have færre billettyper på hylderne. Når forbrugerne møder forskellige priser er det ikke noget, der forenkler billedet«, siger han.

Imidlertid ligger ansvaret for at opkræve det kommende kvalitetstillæg hos partierne bag Folketingsbeslutningen om at bygge cityringen. Hvis der skal skrues på aftalen og prisstigningerne brugerne af den kollektive metrotrafik skal undgås, er det landspolitikerne, der skal ændre på det.

»Vi må gøre Christiansborg opmærksom på, at vi gerne vil have det gjort smartere. En gang imellem sker der det, at de lytter«, mener Niels E. Bjerrum.