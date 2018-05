Ny bydel overfor DR-Byen? »Dette her område er selve indgangspartiet til Amager Fælled! Her kan de altså ikke bygge«

Hovedpinen

De enslydende protestreaktioner fra borgerne mod at bygge den projekterede bydel på de grønne dele af hovedstaden viser omfanget af politikernes hovedpine. En hovedpine der ikke går væk, før der er fundet en tom byggegrund, som ikke i forvejen er blevet lovet ud til byens udviklingsselskab By & Havn.

Københavns Kommune og staten har overdraget stort set alle offentligt ejede byggegrunde til By & Havn, som skal sælge dem for at skaffe penge til metrobyggeriet. Ryger en stor grund som den på Amager Fælled helt ud af puljen, svækker det By & Havns økonomi, er logikken.

Men ikke alle er enige om, hvor meget københavnerne ’skylder’ By & Havn, hvis det omstridte byggeri aldrig realiseres.

Af rapporten fra økonomiforvaltningen fremgår det, at »hvis der ikke anvises alternative byggemuligheder til By & Havn, vil By & Havn miste 1,9 mia. kr.«

Regnestykket er sådan: Markedsværdien af grundarealet (byggeretten på den gamle strandeng) er 1,3 mia. kr. De resterende 0,6 mia. kr. er By & Havns nettofortjeneste ved projektet.

Frank Jensen skriver til Politiken, at kommunen derfor skal finde en ’ny’ grund, der i udgangspunktet har en værdi på 1,3 milliarder og som fuldt udviklet er 1,9 milliarder kroner værd«.

Men Per Henriksen, tidligere politisk rådgiver og medlem af en borgergruppe, der kritisk følger By & Havn, afviser, at By & Havns potentielle tab er så stort. Han fastslår, at udviklingsselskabet maksimalt risikerer de 600 millioner kroner, som er nettoudbyttet ved at byggemodne området og derpå sælge det.

Og den konservative politiker i Københavns Borgerrepræsentation Jakob Næsager betvivler, at Københavns Kommune overhovedet har en gæld til By & Havn, hvis der ikke kan findes et nyt jordstykke.