Politiken tester offentlige toiletter: »Jeg troede, at vi ville finde coli-bakterier« De offentlige toiletter i København er overraskende rene, vurderer forsker ud fra bakterieprøver på to toiletter. Resultatet, som glæder kommunen, skal dog tages med forbehold, da der er 143 toiletter ud over de to testede.

Skal du på toilettet, mens du er på farten i København, så fortvivl ikke. Der er nemlig 145 offentlige toiletter fordelt på gader, pladser og i parker. Men du skal nok overveje at tage håndsprit med i tasken, for der er ikke vand og sæbe på alle toiletterne.

Politiken har været en tur rundt på 10 af de offentlige toiletter. På to af toiletterne tog vi professor Thomas Bjarnsholt fra Københavns Universitet og Rigshospitalet med, som tog bakterieprøver for at finde ud af, hvad der gemmer sig. Efter to dage på laboratoriet har Thomas Bjarnsholt analyseret bakterieprøverne sammen med bioanalytiker og forskningsassistent fra Københavns Universitet Lasse Kvich.

»Jeg er overrasket, for jeg troede, at vi ville finde nogle coli-bakterier eller noget lignende«, siger Thomas Bjarnsholt på laboratoriet på Rigshospitalet.

Offentlige toiletter Der er 145 offentlige toiletter rundt i Københavns Kommune. 50 af toiletterne er døgnåbne. 7 af toiletterne er under opsyn og bliver rengjort i hele åbningstiden: Amagertorv : 9:00-22:30 alle dage

: 9:00-22:30 alle dage Israels Plads : 8:00-22:00 alle dage

: 8:00-22:00 alle dage Nyhavn : 9:00-22:30 alle dage

: 9:00-22:30 alle dage Nørreport : 8:00-22:00 alle dage

: 8:00-22:00 alle dage Rådhuspladsen : 9:00-22:30 alle dage

: 9:00-22:30 alle dage Trianglen : 9:00-18:30 alle dage

: 9:00-18:30 alle dage Vesterbro Torv: 10:30-17:30 mandag-fredag, lukket lørdag-søndag Vis mere

Første stop. Gråbrødretorv, onsdag den 4. juli.

En stor knap med teksten 'døråbning' skyder døren op. Et stort rum med både toilet, håndvask og puslebord viser sig. Nogen har glemt en trøje, som hænger henover puslebordet, som Thomas Bjarnsholt ikke vil anbefale folk at lægge deres småbørn på.

»Så skal man i hvert fald lægge en avis eller noget inden«, siger han.

Der er ikke pinligt rent. Toilettet har afføringsrester i kummen, og på brættet ligger der noget brunt. Spejlet over håndvasken er grumset, så det er ikke muligt at lægge en omgang mascara. Der er ikke mere sæbe i dispenseren, så der står en separat engangs-sæbebeholder på kanten af puslebordet. Alting på toilettet har knapper: Vandhanen, sæbedispenseren, håndtøreren og døråbneren. Det er et problem, mener Thomas Bjarnsholt.

»Jeg ville tage et stykke papir, så jeg ikke skal røre direkte ved det. For så undgår man at få bakterierne på sig, man kan jo aldrig vide, hvilke bakterier der er«, fortæller Thomas Bjarnsholt.

Trods synligt snavs og anbefalingen om ikke at røre ved for meget, ville Thomas Bjarnsholt ikke lade være med at bruge toilettet. Det er ifølge ham ikke nødvendigt at være så bakterieforskrækket, at man ikke kan gå på toilettet i offentligheden, når man er på tur.

Han tager tre prøver fra toilettet på Gråbrødretorv: Dørknappen og dørhåndtaget. Knapperne til håndvask, sæbe og håndtørrer. Og toiletbrættet med det brune snavs.

Andet stop. Frue Plads, onsdag den 4. juli.

Vi går videre hen til det lille runde reklamesøjle-toilet, som ligger ved Frue Plads på Dyrkøb. Det er igen en knap, der åbner døren. Toilettet er småt, og én person kan lige vende sig rundt derinde. Der er intet toiletbræt, og håndvasken, der via en censor både skulle give vand, sæbe og tørre hænder, virker ikke.

»Det er i hvert fald ikke særligt lækkert at sætte sig ned her. Der er da også synligt snavs rundt omkring, som ikke er fjernet«, siger Thomas Bjarnsholt, da han går ind på det lille toilet.

Også her tager han tre prøver: en af dørhåndtaget, en af håndvasken og en af det øverste af kummen, nu der ikke er et toiletbræt.

Bagefter går vi ud fra toilettet, og da døren lukker, kan vi høre, at der starter en form for rengøring. Vand spuler rundt, og noget der lyder som en hårtørrer går i gang. Det tager cirka 10 sekunder. Da vi åbner døren igen, er der ikke synligt blevet renere end før, men der er lidt vanddråber hist og her.

Vand og sæbe er afgørende

Af de to toiletter, vi har besøgt med Thomas Bjarnsholt, vil han foretrække at bruge det første. For selv om begge toiletter har synligt snavs, er det klart bedre, når der er sæbe og vand, så man kan bevæge sig videre uden diverse toiletbakterier på hænderne.

I løbet af de næste tre dage tjekker vi de samme toiletter for vand og sæbe, men desværre dukker ingen af delene op.

Tilbage på Politikens redaktion, ringer vi til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, for at spørge til den manglende vand og sæbe. Centerchef Bianka Saarnak beklager situationen.

»Det er ikke altid, at opfyldningen af papir og sæbe holder særligt længe ad gangen. Men jeg vil selvfølgelig lige følge op på det over for medarbejderne, for det kan også være, at det er vores skyld«, siger hun.

På toilettet på Frue Plads er der hverken sæbe eller vand, men det er dog ikke Københavns Kommunes fulde ansvar, mener Bianka Saarnak: