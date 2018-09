København opfinder nyt byvåben og egen skrifttype til byskilte Københavns Kommune har for en million kroner opdateret sit byvåben og logo og fået skabt sin egen skrifttype, som vil blive brugt på alle nye gadeskilte, hjemmesider, breve og publikationer.

Københavns Kommunes 23 år gamle byvåben og logo får nyt udseende, og det samme gør kommunens gadeskilte, som får ny skrifttype, i takt med at de bliver skiftet ud.

Det har Borgerrepræsentationen enstemmigt besluttet torsdag aften.

Initiativet til det nye design er kommet fra Økonomiforvaltningen og er udviklet af e-Types og designvirksomhedens skriftbureau, Playtype, i samarbejde med Københavns Kommunes interne designbureau, KK Design, og kommunens syv forvaltninger.

Københavns Kommunes nye byvåben og logo.

Københavns Kommunes nye byvåben og logo.

Københavns segl og byvåben gennem tiden. Klik på billedet for at forstørre det.

Københavns segl og byvåben gennem tiden. Klik på billedet for at forstørre det.

Ifølge kommunen har det kostet omkring en halv million kroner at udvikle henholdsvis logo, der går under navnet Københavnermærket, og skrifttype, der har fået navnet KBH. I alt én million kroner.

»Til gengæld har vi nu et koncept, der kan buges i mange år, og som er genkendeligt og let at arbejde med for kommunens mange medarbejdere – og derfor også vil være med til spare ressourcer,« skriver Københavns Kommune i en email til Politiken Byrum.

Kommunen uddyber, at man desuden har fået 12 udgaver af den nye skrifttype, som gør kommunen uafhængig af betalte licensskrifter og løbende opdateringer af Microsofts Office-pakke.

»Og så har vi fået et meget stærkt værktøj, der kan bruges og udvikles i mange år frem,« skriver kommunen.

Eksempel på ny skrifttype til gadeskilte.

Eksempel på ny skrifttype til gadeskilte.

Skal afspejle metropol

Designguiden skal sikre, skriver kommunen desuden i en pressemeddelelse, at der skabes bedre sammenhæng og genkendelighed for borgere i mødet med kommunen, samtidig med at byens institutioner kan bevare deres lokale kendetegn.

Den nye designguide, som erstatter kommunens 14 år gamle designguide, samt det nye logo skal ydermere »afspejle Københavns udvikling til den moderne, mangfoldige og internationale metropol, som byen har udviklet sig til i de seneste årtier,« skriver kommunen.

»Vi vil gerne sikre, at både nye og gamle københavnere tydeligt kan se, når det er kommunen, der står bag eksempelvis renhold i deres lokale park, tilbud om ældreomsorg, musiktilbud eller en myndighedsafgørelse ­– med den kvalitet, myndighed og tryghed, det signalerer,« udtaler overborgmester Frank Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Den samlede nye designguide vil blive introduceret gradvist på kommunens produkter i takt med, at de alligevel udskiftes. Der vil ikke blive udskiftet produkter alene for at udskifte til det nye design, skriver kommunen.

740 år gammelt byvåben

Københavns byvåben, Københavnermærket, bygger på byens middelalderlige segl, som var i brug allerede i 1275, hvor både de tre tårne og bølgerne, der symboliserer Øresund, også optrådte. Det midterste tårn, mener man, symboliserede Absalons borg, der lå på Slotsholmen, mens de to mindre tårne symboliserede ringmuren omkring borgen.

Den opdaterede version af Københavnermærket tager udgangspunkt i både det oprindelige segl og tidligere versioner af byvåbnet, skriver kommunen.

Det nye design og nye byvåben tages gradvist i brug fra 1. november.

Artiklen er hentet fra Politiken Byrum.