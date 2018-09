Frank Jensen giver dødsstød til Formel 1 i København Løbet har hverken politisk eller folkelig opbakning, siger overborgmesteren.

Planerne om at få det store Formel 1-cirkus til København er stødt endegyldigt på grund.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har i dag meddelt finansminister Kristian Jensen (V) og Formel 1-projektets initiativtager, Helge Sander, at hans samlede indstilling er, at projektet skal opgives.

Det fortæller Frank Jensen til Politiken.

»Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning«, siger Frank Jensen og fortsætter:

»Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici«.

Siden det sidste sommer blev offentligt kendt, at Helge Sander og pengemanden Lars Seier Christensen arbejdede sammen om at trække Formel 1-arrangementet til København i 2020-22, er der foregået en proces med politisk tovtrækning på mange niveauer.

Ingen penge fra regeringen og fem krav fra flertal på rådhuset

VLAK-regeringen har officielt støttet projektet, men på årets finanslovsforslag er der ikke sat penge af til Formel 1. Et snævert flertal mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier på Københavns Rådhus meddelte i foråret, at de er villige til at gå videre med projektet, såfremt fem betingelser bliver opfyldt.

Det drejede sig ikke mindst om, at Københavns Kommune ikke ønskede at bidrage økonomisk til projektet, som ifølge flere kilder vil involvere offentlig finansiering på et trecifret millionbeløb.

Omvendt har finansminister Kristian Jensen krævet københavnsk medfinansiering.

»Jeg er gået positivt ind i sagen, og jeg har åbent sonderet, om der var mulighed for at få Formel 1 til Danmark og København i en treårig periode. Det har, som sagen har udviklet sig, vist sig, at der er en forventning om et meget stort offentligt bidrag til motorløbet. Det har hele tiden været en betingelse fra det meget snævre flertal, som jeg har samlet på Københavns Rådhus for at gå videre med sagen, at det ikke måtte koste kommunen penge«, siger Frank Jensen.

Det er ikke en event, som samler folk. Det er mere en event, som har delt vandene både på rådhuset og i idrættens verden og ude i landet Frank Jensen, overborgmester i København

Overborgmesteren ønsker at anerkende den store indsats, som Helge Sander og hans folk bag projektet har lagt i arbejdet med at få Formel 1 til København. Men han påpeger, at projektet hverken i Københavns Borgerrepræsentation eller i Folketinget ser ud til at nyde bred politisk opbakning. Det samme gælder i den brede befolkning.

»Jeg oplever ikke, at der er den helt store opbakning til projektet. Det er ikke en event, som samler folk. Det er mere en event, som har delt vandene både på rådhuset og i idrættens verden og ude i landet«, siger Frank Jensen.

Oplev en 3D-version af ruten:

I et brev dateret 5. september har finansminister Kristian Jensen oplistet en række betingelser for, at regeringen vil gå videre med sagen. Blandt disse betingelser er bred politisk tilslutning på rådhuset, som altså ikke længere eksisterer.

»Endelig er det afgørende for regeringen, at kommunens deltagelse i et eventuelt partnerskab i forlængelse heraf hviler på en bred politisk opbakning i Borgerrepræsentationen. Regeringen vil således ikke være medarrangør for et flerårigt Formel 1 løbsprogram med væsentlige konsekvenser for kommunens borgere, hvis Københavns Kommunes engagement alene er sikret ved et snævert politisk flertal«, skriver Kristian Jensen ifølge brevet, som Politiken er i besiddelse af.

Et sådant bredt flertal findes ikke. Med overborgmesterens melding gør Formel 1 i København heller ikke længere.