Lokalplan om udskældt højhusbyggeri på Nørrebro brasede sammen Det er en ommer med 75 meters-højhuset ved Nuuks Plads. Flertallet af politikerne lyttede til de knap 500 kritiske høringssvar.

Planerne om et 75 meters højhus midt på Nørrebro i København har her til aften lidt en krank skæbne. Foreløbig.

Et flertal i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har nedstemt et forslag til lokalplan for Nuuks Plads - der hvor landsarkivet engang lå ved Jagtvej - med et klart flertal.

Kun Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance stemte for planen, som den oprindelig er skitseret.

Knap 500 personer og organisationer har skrevet høringssvar med deres holdning til byggeriet, og 97 procent var imod at bygge så højt på det sted. Det er den folkevilje, en stor del af de københavnske politikere nu lytter til

Imod byggeriet i det nuværende forslag stemte Alternativet, Konservative, Enhedslisten, Radikale og SF

SF's gruppeformand Klaus Mygind sagde da også til Politiken inden udvalgsmødet, at det er nødvendigt at få en ny plan på bordet, hvor der ikke bygges så højt og massivt med de gener, det kan medføre med skygge og blæst - og det æstetiske.

»Højhuset skal være mindre dominerende og slankere, så det mere får karakter af tårn i stedet for bastante klodser sat oven på hinanden«, siger Klaus Mygind.

Tag de modige beslutninger

Hos Socialdemokratiet mener Niels E. Bjerrum at det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at nå til enighed om lokalplanen, der skulle sætte gang i det høje byggeri.

»Konsekvensen, af at man ikke tør bygge lidt højt og tæt, når man er meget tæt på en station, er, at priserne på boliger i byen helt generelt bliver presset i vejret - mere end de er i forvejen. Hvis ikke vi holder den øgede efterspørgsel nogenlunde i ave ved at bygge en masse boliger, så betyder det, at markedet løber mere løbsk, end det ellers ville have gjort. Det ansvar må de politikere, der ikke ønsker at bygge det her, tage på deres skuldre«, siger Niels E. Bjerrum..

Han foreslog sammen med Liberal Alliance, at der blev sløjfet 2-3 etager af den høje bygning, men det var tilsyneladende ikke nok for de øvrige partier, der stemte forslaget ned. Derfor skal der laves et nyt forslag til byggeriet med en helt ny høringsperiode.

Og her appellerer Niels E. Bjerrum de øvrige politikere til ikke bare at træffe de populære beslutninger, men også de lidt mere modige.

»Man kan næsten ikke udvikle og gøre noget i byen, uden at der er nogen, der føler at det går ud over deres nærområde. Men hvis alle har det sådan, og vi som politikere altid skal rette os ind efter det, så vil der aldrig komme noget nyt, og så vil vi aldrig få plads til de 100.000 flere københavnere, der skal bo i byen om 10 år«, siger Niels E. Bjerrum.

Kan og skal være mindre

Tårnet bygges i sammenhæng med, at der skal etableres en plads ved den kommende metrostation samme sted, og som forventes åbnet juli næste år. Den gamle arkivbygning tegnet af arkitekten Martin Nyrop bliver bevaret som en del af det nye byrum.

Til nyhedssitet Politiken Byrum gav ejeren af området, statens ejendomsforvalter Freja Ejendomme, forleden udtryk for, at det også kan lade sig gøre at ændre højden på omdiskuteret højhus

»Det vigtigste for os er ikke som sådan højden på højhuset, men at vi får skabt et projekt, der rummer mulighed for at realisere et godt, grønt byrum til københavnerne og for at revitalisere Nyrops smukke arkivbygning,« skrev Carsten Rasmussen, direktør i Freja ejendomme, i et emailsvar til Politiken Byrum.



Klaus Mygind uddybede overfor Politiken her til aften, at SF vil kræve, at byggeprocenten højest må være 185 og gerne noget mindre, da området samlet set er tæt bebygget. I den foreslåede lokalplan er byggeprocenten 223 procent.

SF vil også foreslå, at de lave byggerier kommer til at fylde lidt mere, hvis højhuset kan skrumpes og partiet ønsker desuden ungdomsboliger/kollegie og almennyttige familieboliger kombineret med serviceerhverv.