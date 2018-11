Kampen om Værnedamsvej: Kritiserede byggeplaner nedstemmes Byggeplanerne på grunden ved Den Franske Skole på Værnedamsvej skal ændres. Dermed får beboerne i området efter deres mange protester over byggeplanerne deres vilje, og politikerne skal komme med nyt bud på områdets fremtid.

De nuværende og meget omdiskuterede byggeplaner på Værnedamsvej forkastes. Sådan lyder beslutningen fra politikerne i Frederiksberg Kommunes By-og Miljøudvalg, der netop har holdt møde på rådhuset.

Det betyder, at planen for byggeriet i området - den såkaldte startredegørelse - som By- og Miljøforvaltningen har fremlagt, skrottes, og at der i stedet skal laves en ny plan.

Dermed har området beboere og deres mange utilfredse opråb og heftige kritik af byggeprojektet gennem de sidste måneder vakt politisk genklang på Frederiksbergs Rådhus - noget, der glæder beboer og medlem af Foreningen Bæredygtigt Frederiksberg Torsten Rojas-Danielsen.

Hvis glæden skal vare ved, kræver det imidlertid, at den nye plan rent faktisk lever op til deres krav om, at det skal være inden for de i forvejen eksisterende rammer:

»Vi håber, der kommer en redegørelse, hvor man holder sig inden for de rammer, der er. At man ikke tilføjer mere byggeri til de bygninger, der i forvejen er. At man ikke bygger højere, og at man fortsætter med at holde en grøn profil, så man også giver noget tilbage til byen, som man snakker så meget om«, siger Torsten Rojas-Danielsen.

Et stykke af Paris i København

Værnedamsvej er et eftertragtet område i hovedstaden, og den 200 meter lange vej, som ofte kaldes et lille stykke af Paris midt i byen, er især kendt for sine cafeer og specialforretninger.

Den smalle Værnedamsvej ligger på grænsen mellem København og Frederiksberg og huser i dag Prins Henriks Skole, der efter planen skal flytte i 2021, fordi skolen er vokset ud af bygningerne.

Det er netop dén grund, der står foran en ombygning, da grunden er blevet opkøbt af den amerikanske kapitalfond Angelo Gordon.

Stod det til kapitalfonden, skulle der i baggårdsmiljøet bygges både højt og tæt, således at grunden kan udvides med cirka 3000 ekstra kvadratmeter. Det var blandt andet med hotel, ny underjordisk parkeringskælder samt ekstra tre etager på de eksisterende bygninger.

Ingen højere bygninger

Byggeplanerne har længe vakt frustrationer hos beboerne i området. De har derfor samlet sig i foreningen Bæredygtigt Frederiksberg, der i det sidste lange stykke tid har råbt højt om, at man ikke ønsker hverken højere byggerier, tættere byggerier, flere butikker eller øget trafik i baggårdsmiljøet.

Desuden vil foreningen have begrænset støjniveauet, så planerne om det nye »pulserende« miljø ikke ender ud, som mange andre tætbeboede gader i byen, hvor beboere generes af støj fra den stribe af restauranter og barer, der har fået lov til at slå dørene op.

Et af Bæredygtigt Frederiksbergs vindende argumenter har igennem Værnedamsvejs-diskussionerne været, at byggeplanerne foregår i et højtskattet og attraktivt område. Derfor opfordrede Bæredygtigt Frederiksberg politikerne til at give sig tid til eftertanke, inden de traf beslutningen om fremtiden på grunden.

Foreningen største ønske er, at man - i stedet for at bygge nye bygninger - nøjes med at udnytte de eksisterende.