Arbejdsplads for psykisk syge lukkes: Nicki tør ikke gå på gaden. Så strejkede bilen, og han ringede afbud til arbejdet. Pjat, sagde de. Så løb han derhen.

På Café Vigør i Københavns Nordvestkvarter har Nicki Lidén og knap tyve andre psykisk sårbare fundet et sted, hvor der er brug for dem. Som får dem til at kravle ud af deres isolation. Men nu lukker stedet.

Det var november, Nicki Lidén stod ved en varehylde i Netto, da sveden uden varsel sprang. Han følte, han skulle kaste op, og at folk kiggede underligt på ham. I et forsøg på at virke upåfaldende stillede han med stive bevægelser sine varer roligt fra sig ... og gik ud med målrettede skridt. Var han mon blevet syg?

Få uger efter skulle den dengang 21-årige unge mand fra sin mors bopæl på Langeland til København for at fejre nytår med sin far. I bussen på vej mod Nyborg kom det igen: Følelsen af, at maven ville op i halsen.

I Rudkøbing måtte Nicki forlade bussen og ringe til sin mor og bede om at blive kørt i bil til Nyborg, så han kunne tage toget derfra. Toget var propfuldt, han stod i midtergangen og følte, at han skulle besvime, det hele var uvirkeligt og skete i slowmotion.

»Der var enormt langt til næste station, alle gloede, syntes jeg«.

Allerede ved næste station, Korsør, måtte Nicki Lidén stå af igen. Han skulle UD.



»Og så måtte jeg vente en time på det næste tog. Sådan gik det hele vejen. Hver gang, toget holdt ved en station, stod jeg ud og ventede på næste afgang. Rejsen fra Nyborg tog over otte timer, og jeg var virkelig, virkelig træt, da jeg kom til København. Den togrejse glemmer jeg aldrig«.

Samme dag satte Nicki Lidén sig til computeren og googlede sine symptomer. Der var ingen tvivl: Angst. Det er mere end ti år siden nu.

Hul på puppen

Det enkleste, man kan sige om nu 33-årige Nicki Lidéns liv i de år, er, at han har været ensom og har isoleret sig i sin puppe. Han har købt bil for at kunne komme rundt uden frygt for at falde om, og så har han overlevet mest på kontanthjælp og de oplevelser, som kriminalromaner og biografier har kunnet give.





Foto: Emma Sejersen Nicki Lidén har sin hule i lejligheden i Nordvest. Og læser mange bøger.

Men for et halvt år siden vendte livet for Nicki Lidén. Hans kontaktperson spurgte, om han ikke kunne tænke sig at komme i virksomhedspraktik i et køkken på en cafe ... få gader fra hans lejlighed? Arh, madlavning var ikke lige noget, der lokkede. Han gik ikke op i kogekunst. Efter en uges tid havde han dog grublet så meget over det, at han valgte at sige okay til at prøve.

»Jeg startede en fredag, og allerede fra første dag vidste jeg, at her ville jeg gerne blive«, fortæller en stolt Nicki Lidén.

Og her kunne juleeventyret så ende lige så hurtigt, som det er begyndt. Men det er ikke et eventyr.

Tre dage før jul – i næste uge – lukker Café Vigør. Ikke fordi stedet af erhvervsøkonomiske grunde ikke kan løbe rundt. For det er en kommunal café – hvor stort set alle ansatte er mennesker med psykisk sårbarhed, og som det koster 2,5 millioner kroner at drive.

Det er heller ikke, fordi der er kommet en negativ evaluering. Alle taler pænt om Vigør og den betydning, cafeen har som holdepunkt for de 15-20 ansatte psykisk syge medborgere plus de snesevis af borgere, der kommer hver dag for at spise stedets berømte ærtesuppe eller det koldhævede brød lavet af en temmelig tavs mand, der dukker op hver morgen for at røre dej sammen til næste dag, hvorefter han går sin vej igen.

Årsagen til lukningen er, at socialudvalget i Københavns Kommune i foråret fik besked på at spare 63 millioner kroner på handicap og socialpsykiatri på grund af »interne budgetudfordringer«.

Det er Nicki Lidén ked af: »Det her sted betyder så meget for så mange mennesker. Kan de virkelig ikke se det?«.

Ferie er jo fint!

Nicki Lidén har inviteret Politiken til morgenåbning i cafeen klokken 7, hvor han skal stå for tillavningen af en kæmpe gryde risengrød.

Foto: Emma Sejersen Nicki Lidén er på stikkerne fra tidlig morgen for at komme på arbejde. Han går kun på de veje, han kender - ellers er det bilen.

Faktisk er Nicki Lidén avanceret til en slags leder på morgenholdet, og som han siger: »Her har jeg lært at lave varme retter og at rense laks. Derhjemme spiser jeg nok stadig mest rugbrød, men jeg nyder at lave mad til andre, og at de siger tak for mad, og det smagte godt«.

Jeg nyder at lave mad til andre, og at de siger tak for mad, og det smagte godt Nicki Lidén

Én af de store gevinster er den skønne tunge træthed, når han kommer hjem. Over veludført gerning og samvær med andre. Og at det også er dejligt at holde weekend. Som for alle andre.



Som en af hans arbejdskolleger, Casper Rasmussen, der er uddannet pædagog og er i ressourceforløb på Café Vigør, siger: »Det er svært at finde et job, hvor værdierne er lagt, så man kan få en succesoplevelse, som bidrager til ens positive udvikling. Tænk, hvis det ordinære arbejdsmarked kunne være lige så rummeligt som Vigør«.

Angsten - en følgesvend

Nickis angst er der stadig. Bare længere væk. Han har lært vejrtrækningsøvelser til, hvis et anfald er under optræk, men offentlig transport er stadig ikke en mulighed. Og det er også svært for ham bare at gå i gader, han ikke kender.