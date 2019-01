9 øer med 12.000 arbejdspladser og verdens grønneste hovedstad

Ud for Avedøre Holme skal der bygges et kunstigt øimperium, der skal huse flere hundred erhvervsvirksomheder og klimasikre den oversvømmelsestruede Hvidovre Kommune.

Os, larm og tunge køretøjer fra industriens arbejdspladser kan i 2040 rykke ud af tætbebyggede områder i det indre København og i stedet ud på de 9 nye kunstige grønne øer. Ud for Avedøre Holme i Hvidovre Kommune bliver der bygget et erhvervskvarter på 3 milliarder kvadratmeter areal med plads til cirka 12.000 arbejdspladser.

Projektet hedder Holmene og er et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og regeringen med opbakning fra både Dansk Industri, Dansk Metal og PensionDanmark. Den fælles vision er at skabe »et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative områder«, siger borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg (S).

»Det er en vision, vi lægger frem i dag, at her er der en mulighed. Så skal der laves en vvm-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet, red.), og så skal vi ellers til at blive lidt mere konkrete, i forhold til om projektet kan lade sig gøre«, siger Helle Adelborg.

Selv om finansieringen og planlægningen af projektet langtfra er færdig, er der stor opbakning fra regeringen, som på mandagens pressemøde mødte talstærkt op med beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren og erhvervsministeren.

»Vi kommer ikke i dag og forpligter os til at betale en hel masse penge, blandt andet fordi vi endnu ikke ved, hvor meget projektet helt præcist kommer til at koste. Der er mange udfordringer undervejs. Det kan være, der skal laves ændringer af planloven, det kan være, der er udfordringer i forhold til trafik, som regeringen skal være med til at løse«, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Flere job i hovedstaden

Holmene er placeret tæt på hovedstaden, fordi mange erhvervsområder er under pres. De bliver skubbet længere og længere ud af byen, fordi der i stedet bliver bygget boliger, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»De bliver omdannet til boliger, og derfor er det jo enormt visionært, at der nu for alvor bliver tænkt nogle store tanker, der kommer til at gavne det fælles erhverv. Det er jo også afgørende, at de virksomheder kan ligge tæt på nogle af knudepunkterne, som vi har her i Danmark«, siger Troels Lund Poulsen.

Forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen jubler også over planen om de nye industrielle arbejdspladser så tæt på København. Han siger, at mange af de nuværende arbejdspladser rykker længere vestpå og det med god grund, fordi de færreste vil bo op ad dem.

»Mange mennesker vil helst ikke bo lige ved siden af dem, og derfor er det vigtigt, at vi tager et initiativ som det her. Det er det, der er med til at betale for det velfærdssamfund, vi også gerne vil have«, siger Claus Jensen.

I Dansk Industri er koncerndirektør Poul Skadhede enig med Claus Jensen: Fordi flere industriarbejdspladser bliver fjernet fra byen, bliver det sværere for bestemte fag at få et arbejde, hvis de bor i Københavnsområdet, siger han.

»Vi har simpelthen for lidt, for hvis du er industritekniker i dag, kan du næsten ikke få et job i vores regioner. Det tredje er, at vi får omkring 10.000 nye hovedstadsborgere om året – de skal altså også have et job«, siger Poul Skadhede.

Midt i al den begejstring for det nye erhvervsområde ser vi ingen plan for boliger til de 12.000 potentielle nye medarbejdere. Hvorfor?

»Der er slet ikke tænkt boliger ind i det, for det her skal være udelukkende et erhvervsområde. Vi har jo et eksisterende erhvervsområde her, og hvis man forestiller sig, at der skulle være boliger, skulle man køre gennem et erhvervsområde for at komme ud, hvor man bor«, siger Helle Adelborg.

»Og så skulle man til at tænke på vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidsaktiviteter. De erhvervsområder, vi har i dag, er rigtig glade for, at der ikke er små bløde trafikanter, man skal passe på. Så derfor er det ikke tanken, at der skal være boliger. Tanken er, at man bor i hovedstadsområdet – der er faktisk kun 6 kilometer ind til København på en cykel«, siger Helle Adelborg.