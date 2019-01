Frank Jensen om københavnsk byggeboom: Vi skal blive ved med at bygge mange boliger

Ikke siden 1939 er der bygget så mange nye boliger i København som sidste år.

6.660, lyder opgørelsen kommunens økonomiforvaltning på - en stigning på 1.600 i forhold til 2017. Og mere end en seksdobling, hvis vi går fem år tilbage til 2013. Rekorden fra 1939 er på 7.006 nye boliger.

Københavns overborgmester Frank Jensen (A) hilser den udvikling varmt velkommen. For hovedstaden vokser med 10.000 nye indbyggere om året, og det vil den ifølge prognoserne blive ved med en del år endnu.

»Efterspørgslen på boliger er stor. Og hvis ikke vi sørger for, at der bliver bygget mange nye, ender det med, at boligpriserne i København går fuldstændig amok. Så presser man mennesker med den mindre pengepung ud af København. De vil ikke kunne bo der, hvor de arbejder eller tager deres uddannelse. De mange nye boliger betyder, at vi kan holde prisstigningerne på et langt lavere niveau, end hvis der ikke blev bygget så meget nyt«, siger Frank Jensen.

Af de boliger, som blev bygget sidste år, er de 3.776 private udlejningsboliger, mens 439 er almene boliger.

Du siger, at fordi der er bygget meget, kan man holde ’prisstigningerne’ på et lavt niveau. Men selv om stigningerne er holdt i ave, er huslejeniveauet i det nye private boligbyggeri stadig langt højere, end mange har råd til. Det er vel også et problem?

»Ja. Og for mig som socialdemokratisk overborgmester er den vigtigste opgave at sikre, at der er plads til alle. Derfor tager vi alle midler i brug for at bygge almene boliger, som er til at betale for folk med almindelige lønninger og studerende – og for udsatte borgere. Jeg er superglad for bestemmelsen om, at vi i forbindelse med nye lokalplaner kan forlange, at 25 procent af de boliger, der bliver bygget, skal være almene. Det har jeg tænkt mig at bruge alle steder, hvor det er muligt«.

Fakta Københavns boligboom De 6.660 nye boliger i 2018 består af 3.756 udlejningsboliger, 2.165 ejerboliger, 281 andelsboliger, 439 almene og 18 boliger til kommunale/statslige formål. Siden 1980 er Københavns befolkning vokset fra 498.850 indbyggere til 613.315 i 2018. De seneste tre år er der opført over 16.000 nye boliger i København.

Nu kommer de almene boliger

Men kun 439 nye almene boliger sidste år ... hvornår vil 25 procents bestemmelsen for alvor slå igennem?

De almene boliger kommer nu Overborgmester Frank Jensen

»De er på vej. De almene boliger kommer nu. Bestemmelsen kommer til at få meget større effekt i 2019 og ’20 og i årene fremover, end den har haft indtil nu. Vi skal blive ved med at bruge bestemmelsen, og når vi senere på året skal vedtage en ny kommuneplan, skal vi tilrettelægge en udvikling, hvor hver fjerde nye bolig hvert år bliver en almen«.

Du lægger op til, at den høje takt i nybyggeriet skal fortsætte, at vi skal blive ved med at blive. Hvad vil du sige til de københavnere, som allerede nu synes, at der er for mange cykler på cykelstierne, at metroen overbelastet - at vi i det hele taget allerede nu er for mange københavnere?