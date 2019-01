Ikonisk gavlmaleri fjernes: 'Cykelpigen' på Nørrebro skal dø

Et af byens mest ikoniske gavlmalerier risikerer at forsvinde. Bygningen skal renoveres og den lille andelsboligforening har ikke råd til at sikre, at billedet får lov at bestå.

Siden oktober 1993 har et enkelt billede været symbolet på København og byens cykelkultur.

Nu skal det væk. Cykelpigen, et vartegn på Nørrebrogade, vil forsvinde, når andelsboligforeningen Virkliheden, går i gang med en isolering af gavlen i foråret. Billedet vil kunne genskabes, men foreningen har ikke råd til at få det malet på den nye gavl, når renoveringen er overstået.

»Vi er en relativt nyetableret forening, så vi har ikke penge til det«, forklarer foreningens formand, Jacob Theilgaard.

Beboere har prøvet at redde kunstværket

Bestyrelsen har ellers gjort, hvad den kunne, for at få medvind bag det kendte motiv. Den har henvendt sig til alt fra Cyklistforbundet til Slots- og Ejendomsstyrelsen, men uden held.

»Vi er klar over, at det er et ikonisk billede og vil gerne bevare det. Vi har talt med alle for at høre, om de var villige til at finansiere en genskabelse. Men ingen har bidt på«, siger andelsformanden, der har fået at vide, at det vil koste i omegnen af 0,5-1,0 million kroner.

Der var masser af cykler på gaden. Det var myldretid. Så jeg fik den idé, at det skulle være en cykelpige. Seppo Mattinen

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg vil være ked af at miste den cyklende nørrebropige fra gavlen på hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade.

»Det gør noget for en bydel at få noget kunst op. Men de kan som en lille forening næsten ikke gøre det selv. Det kan man, hvis man er i en velhavende, gavl-rig og kunstinteresseret andelsforening«, mener han.

Kulturborgmester Franciska Rosenkilde (Alt) kender billedet som et, hun har set gennem hele sin ungdom i byen.

»Jeg synes absolut, at det har stor værdi for København og bybilledet. Det er et ikonisk billede for den cykelkultur, vi har«.

Spørgsmålet er, om det er muligt via kommunale midler at bevare maleriet på gavlen. Det kan borgmesteren ikke umiddelbart afgøre, men hun opfordrer andelsboligforeningen til at prøve at søge om penge til sikring af cykelpigens fremtid.

Værket kan genskabes

Cykelpigen på sin sommertur mellem byens huse er malet af den finsk-danske Seppho Mattinen fra kunstnersammenslutningen Grønningen. Og hun kan reddes: Københavns Kommune har ifølge kunstnersammenslutningen forlægget til det berømte maleri liggende, så det vil kunne lade sig gøre at sende hende videre på sin køretur på den nye gavl.

Foto: Steen Wrem 'Hvorfor stå med fødderne på asfalten, når man kan have dem plantet på pedalerne og hovedet oppe i himlen?', spurgte Københavns kulturborgmester Tom Ahlberg, da han 21. oktober 1993 kunne afsløre billedet af nørrebrocyklisten. Kunstneren var Seppo Mattinen, der her ses foran værket. Arkivfoto: Steen Wrem.

Det håber Seppo Mattinen. Han er ked af, at det kendte Nørrebromotiv risikerer at forsvinde. Han fik i sin tid opgaven med at udsmykke gavlen fra Københavns Kommune, der dengang satsede på at udsmykke byens gavle med kunst. Mattinen var en af de markante kunstnere, der blev hyret til opgaven. Da det skete, tog han ud for at se stedet. Det blev afgørende for valget af motiv:



»Der var masser af cykler på gaden. Det var myldretid. Så jeg fik den idé, at det skulle være en cykelpige«.

Og det blev det. I oktober 1993 kunne den daværende kulturborgmester Tom Ahlberg afsløre det maleri, som københavnere har kunnet nyde under deres tur fra bydelen ind mod søerne og Indre By.

I dag siger Ahlberg om valget af motiv, at Mattinen »virkelig ramte en nerve«. Dengang var cykelkulturen ikke så langt fremme i byen, som tilfældet er i dag.