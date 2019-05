Daginstititutioner fik kritik: »Der er for mange irettesættelser, skældud og andre eksempler på, at børn ikke bliver mødt i deres intention, hvilket er uacceptabelt«

Sådan kan hverdagen se ud i danske daginstitutioner: Manglende kontakt mellem voksen og børn, meget skældud, for meget tilfældighed. Det viser tilsynsrapporter fra København. Mange steder kæmpes der nu for at rette op på forholdene.