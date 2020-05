Konservative overhaler Venstre i København efter partihop fra LA'er

Automatisk oplæsning

Et partiskifte på Københavns rådhus gør nu Konservative til det største parti i den blå blok i København.

Karina Bergmann har skiftet fra Liberal Alliance til de konservative, der med hende i gruppen nu er oppe på fem medlemmer. Et af dem er Marcus Knuth, der i efteråret skiftede fra Venstre til de konservative.

Dermed er de konservative på størrelse med partier som SF og de radikale i en borgerrepræsentation, der domineres af Socialdemokratiet og Enhedslisten, når der ses på antallet af indvalgte. Borgerrepræsentationen består af 55 folkevalgte, der i denne valgperiode sidder frem til 2021.

Ud over de to nye i gruppen tegnes de konservative af gruppeformand Jakob Næsager og tæller derudover Helle Bonnesen og Line Erwolder.

Karina Bergmann vil fremover være partiets kultur- og fritidsordfører.

Ser vigtigheden i samfundsbærende institutioner

Hun begrunder på Facebook sit partiskifte med, at hun efterhånden orienterer sig mere mod konservative værdier end mod liberalismens værdier.

»Jeg har i den senere tid fået øjnene op for vigtigheden af samfundsbærende institutioner som familie og andre fællesskaber så som kongehuset«, skriver hun.

Og tilføjer, at hun også på et andet felt skifter plads. Efter en årrække som medlem af Ateistisk Selskab kommer hun nu til at skifte til et medlemskab af folkekirken.

Karina Bergmann er kommunikationsrådgiver og uddannet i bl.a. kulturstudier fra Københavns Universitet.