Skal standse asocial adfærd: Beboere i København vil have lokalt vagtværn

KOMMUNALE VÆGTERE

Gentofte Kommune kom sidste sommer med et forslag om et eget vægterkorps i et forsøg på at mindske mængden af indbrud.

Det skal øge chancen for, at indbrudstyve pågribes og dermed kan anholdes af politiet, når betjentene når frem.

Kommunen har ansøgt om, at dens vagter skal kunne køre med udrykningsblink for at nå frem, inden de kriminelle er væk fra gerningsstederne.

I København går de konservatives forslag på at få et vagtkorps, der kan gribe ind over for chikaner, hærværk, indbrud, støj fra gadefester m.m. Det skal kunne foretage civile anholdelser, hvor gerningsmænd kan overdrages til politiet. Der er dog ikke flertal for forslaget på rådhuset.

