Borgmester vil have hjælp til opgør med nattelivs-gener: »Jeg synes ærligt talt ikke, at det er en storby som København værdigt«

Det begyndte i 2006.

Københavns Kommune fik en ny plan for byens forlystelsesliv, ’Gang i København’, der blandt andet skulle fjerne begrænsningerne på diskoteker og barer. Der skulle være fest i gaderne.

Bekymringerne for følgerne for københavnerne i Indre By blev afvist. »Vil man have fred og ro, skal man bo et andet sted«, sagde daværende teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, der sammen med overborgmester Ritt Bjerregaard indførte planen, til Berlingske.