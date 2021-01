»Vi var helt klar over, at folk var bekymrede«: Beboere og brugere indgår aftale med ejeren af orginalt københavner-miljø

Fiskerihavnen får lov at bestå. Det samme gør sejlklubberne og de boliger, der er skudt op i et af de få tilbageværende og originale miljøer i København.

De ligger op ad et naturområde, Stejlepladsen, som skal ryddes for at gøre plads til nye boliger og dermed skaffe penge til metrobyggerierne i byen.

Det har skabt tvivl om, hvorvidt det enestående miljø kunne få lov at bestå.

Nu sikrer nye aftaler mellem By og Havn og områdets beboere og brugere, at det kan få lov at blive stående.

»Vi sagde fra begyndelsen, at vi ville gøre alt for at bevare fiskermiljøet. Nu er der indgået 20 år lange og uopsigelige aftaler med brugerne«, oplyser direktør Anne Skovbro.