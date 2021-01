Hemmelige jordprøver er blevet stridspunkt på stor byggegrund i København

Det vækker harme hos kritikere af nyt boligbyggeri på Amager Fælled, at de ikke kan få udleveret de seneste resultater af jordprøver på grunden. Her kan forurening med bl.a. metan udgøre et problem.

Ifølge præsident Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening er det i offentlighedens interesse, at der er »transparens«, fordi forekomsten af metan kan have stor betydning for projektet.

»Hvis politikerne endegyldigt slår søm i en beslutning, som vi mener er problematisk, så skal man som minimum have alle forudsætninger kortlagt i detaljer«, siger hun.

I oktober og november har konsulenthuset Cowi lavet nye jordprøver på den grund på Amager Fælled, hvor det trods protester er planen at opføre et nyt boligområde ved navn Vejlands Kvarter.

Der er »indledningsvist« lavet prøver af luften i porerne mellem jordpartiklerne i de øverste jordlag, fremgår det af et notat, som Politiken har fået aktindsigt i.