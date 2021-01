Hæstorp: Vi skal have færre biler og mere (pænt) beton

Oppe på Bispebuen fræser de mange biler forbi i et tempo, så de kæmper om kap med blæsten om at overdøve kvinden, der er favorit til at blive Københavns næste overborgmester efter valget i november. Og selv om billige boliger rimer på socialdemokratisk hovedstad, så kunne de være pænere end blokkene på den ene side af Lundtoftegade, der ligner grå tændstikæsker lagt på siden.

Det er blandt andet lige her i området omkring Borups Plads på Nørrebro, at Sophie Hæstorp Andersen (S) kan få øje på flere at de ting, som hendes parti lægger op til at ændre i et nyt valgprogram for 2022-25. Her blæser Socialdemokratiet i København blandt andet til kamp for færre biler og flere moderne boliger.

Det vil uden tvivl give panderynker hos mange borgere i Indre By og brokvartererne, der ofte må cirkle rundt i mange minutter for at finde en parkeringsplads, at Socialdemokratiet foreslår at nedlægge en tredjedel af gadeparkeringspladserne frem mod 2025.

»Når vi nedlægger mere gadeparkering, får vi plads til at udvide cykelstier og grønne byrum. Det gør det også mere sikkert. Vi ved, at rigtig mange borgere er bekymrede for at lade deres børn cykle på grund af tung trafik, men også fordi det er en risiko at cykle i tæt parkering, når en bildør pludselig smækker op«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Er det ikke forkert at fjerne en masse parkeringspladser, når bilerne alligevel bliver grønne om få år?