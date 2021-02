Drama på Københavns Rådhus: »Det, der sker nu, det er, at I bare smider os ud foran bussen, og dolker os i ryggen, så hårdt I overhovedet kan«

På et møde i Københavns Borgerrepræsentation har et bredt flertal banet vejen for det nybyggeri på Amager Fælled, der over de seneste år har været et af de største sværdslag i kommunen.

Det er et flertal bestående af SF, Socialdemokratiet, de radikale, de konservative samt Venstre og DF, der har godkendt en ny lokalplan for området, som gør det muligt at opføre cirka 2.000 boliger på et område ved navn Vejlands Kvarter.