Kvinder er lettede over Frank Jensen-undersøgelse, men kampen mod krænkelser fortsætter

En fysisk mærkbar lettelse gik i denne uge gennem kroppen hos Maria Gudme og Cecilie Sværke Priess.

I de to kvinders øjne var det naturligt, at Frank Jensen i oktober sidste år forlod politik efter anklager om, at han har opført sig seksuelt krænkende over for flere kvinder. Men det var først, da uvildige advokater i denne uge konkluderede, at de to kvinder har fremlagt en troværdig forklaring om deres egne oplevelser med Frank Jensen, at lettelsen indtraf.

»For der er mange, der ikke har troet på mig«, siger Cecilie Sværke Priess.

I lighed med Maria Gudme er hun, særligt på de sociale medier, blevet beskyldt for at hungre efter opmærksomhed, overreagere eller slet og ret lyve. Derfor betyder det alverden, at uvildige advokater har fundet deres udsagn troværdige.

»Jeg følte nærmest, at jeg var blevet frikendt for et eller andet. Jeg vidste, at hændelsen havde fundet sted. Men i hele den her debat var der alligevel noget, som gjorde, at jeg gik rundt med en skam«, siger Maria Gudme.

Hvad er det for en skam?

»Jeg ved, at det ikke er min egen skyld. Men jeg er ofte blevet fortalt, at det er min egen skyld, at man selv sætter sig i en position, hvor man kan blive udsat for den slags, når man sætter sig ned ved siden af en mand med magt«.

Mere på spil

Indtil i oktober sidste år var det de færreste i den brede offentlighed, som kendte til Maria Gudme, der er valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden. Men det ændrede sig, da hun fortalte til Jyllands-Posten, at Frank Jensen under en social sammenkomst på en bar tilbage i 2012 tog hende på inderlåret.

Da sagen rullede i pressen, udtalte Cecilie Sværke Priess sig kritisk om Frank Jensen i sin egenskab af formand for DSU i København. Hun har aldrig selv ønsket, at det skulle frem, hvordan hun oplevede, at Frank Jensen gav hende et upassende kys på kinden i forbindelse med 1. maj i Fælledparken i 2019. Men Frank Jensen tog selv sagen op under et interview med TV 2, hvor han afviste, at han skulle have gjort noget upassende.

I kølvandet på de mange anklager mod Frank Jensen valgte Socialdemokratiet at sætte advokatfirmaet Norrbom Vinding til at lave en advokatundersøgelse. Den er ikke blevet offentliggjort. Men Politiken har læst den skrivelse, som advokatfirmaet har sendt til Maria Gudme og Cecilie Sværke Priess om deres respektive sager. I begge tilfælde vurderer advokaterne, at den hændelse, kvinderne har beskrevet, eller i hvert fald en hændelse af tilsvarende karakter, har fundet sted, og at »hændelsen må anses for en seksuel krænkelse«.

Maria Gudme og Cecilie Sværke Priess har også modtaget et brev fra partileder Mette Frederiksen, der refererer sagsfremstillingen fra advokaterne sådan, at det i flere sager er vanskeligt at nå til en anden konklusion, »end at den beskrevne adfærd må anses for at have været seksuelt krænkende«.

Trods det mener Maria Gudme og Cecilie Sværke Priess, at kampen langtfra er forbi.

»Det her er større end de oplevelser, som Cecilie og jeg har haft med Frank Jensen. For os har det handlet om at sige fra over for magtmisbrug, der afskærer kvinder fra at tage del i magten«, siger Maria Gudme.

De to kvinder har tillid til, at partitoppen på Christiansborg har forstået alvoren. Men det betyder ikke, at den alvor er sivet ud i alle afkroge af organisationen.

»Jeg tror, at vi har et ret stort arbejde, når det gælder tilliden til, at alle lokale afdelinger reagerer, når en kvinde næste gang henvender sig med en sag. Vi er kun begyndt at løse det«, siger Maria Gudme.

Hvorfor kommer det til at tage tid?

»Socialdemokratiet er en stor, gammel organisation. Selv om dem i toppen har den rette forståelse, er partiet først og fremmest alt det, der dagligt foregår ude i de lokale partiforeninger, hvor der er virkelig mange ledere, hvad enten det er kredsformænd, kampagneledere eller noget tredje«, siger Maria Gudme.

Flere episoder kortlagt

Det er ikke kun Socialdemokratiet, der har fået lavet en advokatundersøgelse af anklager om seksuelle krænkelser begået af Frank Jensen. Det har også et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation, der i denne uge fik overrakt en rapport fra Kromann Reumert, som Politiken har fået aktindsigt i.

I perioden 2010 til 2020 har advokaterne identificeret seks episoder, hvor de lægger til grund, at der er sket en krænkelse, selv om Frank Jensen enten afviser eller ikke husker det. Hverken Maria Gudme eller Cecilie Sværke Priess’ sager er med i rapporten fra Kromann Reumert, der har set på Frank Jensens virke på rådhuset. I stedet er deres sager altså behandlet i rapporten fra Norrbom Vinding, som Socialdemokratiet har bestilt.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Frank Jensen. Men i oktober sagde han, at forløbet omkring hans afsked ikke var en retsstat værdigt, fordi han ikke havde mulighed for at forsvare sig mod striben af anklager. Det kritik afviser de to kvinder.

»Jeg ønsker ikke for nogen andre, at de skal stå frem i medierne, sådan som jeg selv har gjort. I lighed med andre kvinder har jeg ønsket, at sagen blev handlet internt«, siger Maria Gudme.