»Jeg elsker fest«: Enhedslistens spidskandidat undsiger plan om at lukke festen i København klokken 24

Et omdiskuteret forslag om det københavnske natteliv har tilsyneladende givet politiske tømmermænd hos Enhedslisten. I hvert fald føler partiets spidskandidat ved det kommende kommunalvalg, Line Barfod, sig kaldet til at mane forslaget godt og grundigt i jorden.

»Jeg elsker fest. Og jeg er helt uenig i forslaget om at lukke barer og diskoteker ned klokken 24.00. København er en storby, og en ung by – og selvfølgelig skal vi have plads til et natteliv, som andre storbyer«, siger hun.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet en plan for, hvordan man kan sikre en større grad af balance i nattelivet. I flere år har beboere særligt i Indre By klager over støj, skrald og voldelige episoder. Derfor rummer planen en stribe forslag til langt flere restriktioner. Mest markant lyder et forslag, at det skal være slut med, at bevillingsnævnet udsteder nye tilladelser til at servere alkohol i Indre By efter midnat.