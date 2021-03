»Det nærmer sig verdens dårligste timing«: Plan om nattelivslukket København bliver droppet

Et bredt flertal i Borgerrepræsentationen i København er enige om at skrotte et omdiskuteret udkast til en ny restaurations- og nattelivsplan, der indebar at lukke barer efter midnat.

Planen blev præsenteret tirsdag i sidste uge, skriver partierne i en pressemeddelelse.

Formelt bliver planen skrottet på et møde i kultur- og fritidsudvalget onsdag 17. marts, hvor udkastet til restaurations- og nattelivsplanen er på dagsordenen.

Partierne bag er Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, Venstre og Dansk Folkeparti.

I udkastet til den nye plan står der, at der skal laves et stop for bevillinger efter midnat i Indre By, Indre Nørrebro, Indre Vesterbro og Christianshavn.

Et stop, der også skal gælde ved fornyelser og overdragelser, og som ifølge de seks partier ville afvikle nattelivet i bydelene.

Men ifølge flertallet er tiden ikke til at skabe usikkerhed nu, hvor byen trænger til at få nattelivet tilbage. Og De Radikale ser slet ikke opholds- og alkoholfrizoner i byen.

»Der er mange gode elementer og forslag i nattelivsplanen. Men de bliver desværre fuldstændig overskygget af den usikkerhed, der bliver skabt om fremtidens natteliv«.

»Derfor må vi få ændret de ting, der handler om bevillingerne, inden vi kan se på planen som helhed. Det nærmer sig verdens dårligste timing at sende sådan et udkast ud i den nuværende situation, og hvor byen trænger til at få nattelivet tilbage«, skriver partierne.

I stedet skal en nye plan understøtte en genåbning, der fokuserer på færre gener fra støj, tid, knuste glas, tis, narko, vold, højttalere og partybusser.

»Den udvikling kan vi kun skabe sammen med nattelivets restauratører, detailhandel og myndigheder med inddragelse af naboer, nattelivets primært unge gæster og andre parter i nattelivet«, skriver de seks partier.

ritzau