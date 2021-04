Beboere i historisk gade: De har stjålet vores brosten ved højlys dag

En københavnsk gade har i årtier gemt på en smuk strækning original brostensbelægning.

Men den blev straks fjernet, da asfalten blev skrabet af.

Det har vakt kraftig undren hos de lokale i den historiske Gernersgade, at kommunen ikke straks reagerede på fundet og sørgede for at bevare den særprægede gadebelægning i stedet for at hive brostenene op og køre dem væk.

En af dem er forfatteren Jacob Holdt, der i et læserbrev i Politiken har beskrevet det som vandalisme.

Han har til dels fået støtte i byens stadsarkitekt, Camilla van Deurs, der i en mail har erkendt, at det ikke så godt ud.