Pædagoger forlader hovedstaden

Selv om regeringen har lovet flere pædagoger i daginstitutionerne, så går det nu den stik modsatte vej i flere af hovedstadens kommuner. Flere hovedstadskommuner oplever ligefrem et fald i antallet af ansatte pædagoger.

I København, Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Dragør, Herlev og Rødovre mistede daginstitutionerne sidste år 167 pædagoger, uden at der kom nye til. Det viser en undersøgelse, som Politiken har foretaget på baggrund af kommunernes lønstatistikker.

Problemerne martrer kommunerne i en tid, hvor et flertal på Christiansborg har afsat 7 milliarder kroner til flere pædagoger. Alene i København faldt antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionerne med 100 fuldtidsstillinger sidste år, viser lønstatistikken. Det rejser spørgsmålet, om arbejdsforholdene er gode nok, siger SF’s sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling.

»Jeg havde håbet, at når der kom flere ressourcer ud i institutionerne, så ville der også være flere pædagoger, der fik lyst til at blive. Det kalder på, at vi får kigget på, om daginstitutionerne i København er et sted, hvor man har lyst til at arbejde som pædagog«, siger hun.