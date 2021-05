Institutioner tæller sygeplejersker og psykologer som uddannede pædagoger

Er det umuligt at finde en uddannet pædagog til en ledig stilling, så kan daginstitutionerne få lov til at ansætte en person med en helt anden uddannelse på pædagogernes overenskomst og lade medarbejderen tælle for en uddannet pædagog.

Sidste år skete det i omkring 20 tilfælde, at Bupl Hovedstaden tillod det, mens LFS København gjorde det 7 gange.

»Vi synes, det er en dårlig idé, og betragter det som en undtagelse, men det løser nogle problemer lokalt. Vi gør det, når lederne i institutionerne siger, at de har brug for at ansætte en uddannet pædagog og i flere omgange har ledt forgæves«, siger Bo Morthen Petersen, der er faglig sekretær hos Bupl Hovedstaden.

Som ansat på pædagogernes overenskomst må medarbejderen påtage sig ansvar for forældresamarbejde og skrive underretninger, og ikke mindst kan den ansatte indgå i institutionens optælling af uddannede pædagoger.

Andelen af uddannet personale har fået ekstra bevågenhed med den politiske aftale om minimumsnormeringer, der dels pålægger kommunerne at øge antallet af medarbejdere, og samtidig stiller krav om, der ikke må blive længere mellem de uddannede pædagoger.