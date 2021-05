Maria Kongslev vågnede med hjertebanken ved tanken om, at hun skulle på arbejde

Det virkede som den helt rigtig beslutning, da Maria Kongslev som 21-årig søgte ind på pædagogstudiet. Hun havde flere års erfaring som pædagogmedhjælper og vidste, hvad jobbet i en daginstitution indebar. Men da hun efter endt uddannelse blev ansat i en københavnsk børnehave, var hverdagen langtfra, hvad hun havde regnet med.

»Det var hårdt fra starten af. Jeg var sindssygt glad for institutionen og havde fantastiske kollegaer, men der var bare virkelig mange opgaver og utrolig få timer til at gøre alle de ting, der var forventet af én«, siger hun.

Under uddannelsen havde hun været i flere praktikforløb, men der var arbejdsdagene kortere, og hun havde mindre ansvar. Det var overvældende at skulle være den, der havde overblikket over 20 børn.

»Jeg gik hjem hver dag og følte, at jeg havde kørt mig selv sindssygt hårdt, og samtidig følte jeg mig utilstrækkelig. Jeg tog arbejdet med hjem og kunne ikke slippe det«.

Følelsen af ikke at kunne følge med satte sig også i kroppen. I den første uge af sin sommerferie vågnede Maria Kongslev om natten med galopperende hjerte og tanker, der kredsede om at skulle tilbage på arbejde fire uger senere. Det var for tidligt i sit arbejdsliv at føle sig udkørt, konkluderede Maria Kongslev og tog konsekvensen. Hun forlod sit pædagogjob og blev leder af en filial af kæden Fitness World.