Flere beboere smittet med indisk coronavariant i københavnsk bydel

Et område med 264 husstande i Københavns Nordvestkvarter er blevet sat under lup af sundhedsmyndighederne.

Det skyldes, at beboere i enkelte husstande er blevet smittet med den særlige indiske coronavariant, B1617, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til TV 2 Lorry.

Bente Møller, der er enhedschef og overlæge hos styrelsen, oplyser, at smitten er fundet blandt nogle få familier.

»Det er en ny variant, man stadig er ved at undersøge. Vi har ikke en forventning om, at den er mere alvorlig end andre varianter, men vi ved stadig ikke, hvor meget mere smitsom den er, og hvor følsom den er på vaccinerne. Vi kan jo se, at der er et voldsomt udbrud i Indien lige nu, så derfor kan man jo være bekymret for det«, siger Bente Møller til TV 2 Lorry.

Intensiv smitteopsporing i nærområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu iværksat intensiv smitteopsporing i nærområdet, hvor styrelsens medarbejdere går fra dør til dør og informerer beboerne om situationen og opfordrer til test.

»Netop fordi varianten er ny, er vi ekstra opmærksomme på ikke at få den ind i Danmark, og derfor gør vi også en ekstra indsats. Det vigtige er at få afdækket, om der er flere smittede«, siger Bente Møller.

Det er ikke første gang, at der er fundet smitte med den indiske coronavariant i Danmark. Den 24. april var der ifølge Statens Serum Institut registreret 29 tilfælde af B1617 i Danmark.

På det tidspunkt drejede det sig om 20 personer med Indien som tilhørsland, fem fra Iran og én fra Litauen. De sidste tilfælde var blandt danske statsborgere.

Statens Serum Institut vurderede, at der var tale om i alt om fire smittekæder, hvoraf tre af dem var relateret til rejser. Netop rejseaktivitet kan også henføres til størstedelen af de aktuelle smittetilfælde i Københavns nordkvarter, fortæller enhedschef Bente Møller.

»Men der er formentlig også sket smitte i Danmark, og det er vi bekymret for«, siger hun.

Borgere opfordres til at lade sig teste

Styrelsen for Patientsikkerhed har indkredset smittetilfældene til området ved firkanten mellem Tagensvej, Tuborgvej og Charlotte Muncks Vej (de røde område i kortet i toppen af artiklen)

»Vi beder borgere i området om at lade sig teste«, siger Bente Møller og oplyser, at beboerne har mulighed for at blive testet i et lokalt og midlertidigt testcenter.

Københavns Kommune oplyser til TV 2 Lorry, at kommunen har sendt kæde-sms’er ud med information om smitteudbruddet til 194 private mobilnumre, der registreret blandt beboerne i området,

Kommunen har desuden annonceret om smitten på Facebook, ligesom der bliver sat plakater op i opgange og i butikker i nærområdet. Kommunen oplyser, at beboerne desuden kan blive testet i de øvrige testcentre i området.

Den indiske variant ses primært i Indien, men også i Nordamerika og i store dele af Europa. Det er i øjeblikket den britiske coronavariant, der dominerer i Danmark.