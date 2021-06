Venstres enmandshær på Frederiksberg vil være borgmester

Jan E. Jørgensen (V) vil være den næste borgmester i det konservative Frederiksberg.

Sådan lyder melding, på trods af at hans parti er blandt de mindste i byrådet. Venstre har kun 1 af de 25 mandater, og det er i princippet nok, men Jan E. Jørgensen er klar over, at hans chance for at overtage borgmesterstolen er lille.

»Hvis det var Oddset, og du satsede på, at det blev mig, ville du nok få meget tilbage på din indsats«, siger han.