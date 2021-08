Dårlig nyhed til modstanderne af boligbyggeri på Amager Fælled

Der bliver nu føjet endnu et kapitel til den ophedede diskussion om byggeprojektet på Amager Fælled.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet konkluderer nemlig, at Københavns Kommune har forholdt sig korrekt ved at undlade at standse de maskiner, der er i gang med at byggemodne området.

De to nævn har præciseret de afgørelser, de kom med i starten i juli, og som efterfølgende har været genstand for vidt forskellig tolkning.