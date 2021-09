Vil du gerne bo på Papirøen? Så er du velkommen til at lægge 30 millioner kroner

Har du brug for en lejlighed med tre værelser, et par stuer og en nogenlunde central placering i hovedstaden? Så er der lige kastet nye boliger på markedet i København. Der er ved at blive åbnet for salget af boliger på Papirøen, hvor der tilbydes familieboliger til priser på op mod 30 millioner kroner per styk.

Men så ligger den også øverst i de op til 11 etager høje boligblokke, der opføres.

Der er også mindre lejligheder med et par værelser og et køkken-alrum, hvor prisen er billigere. 7,9 millioner kroner skal der lægges for at flytte ind i en af dem, men så må man tage til takke med at bo nede i bunden af bebyggelsen på den nederste beboelsesetage i skyggesiden. Det koster 2,3 millioner mere at komme over i solsiden af bebyggelsen.