11 etager ud mod havnen: Sådan kommer den nye Papirøen til at se ud

Turister og københavnere har spist pulled pork-burgere og siddet ved kajen og drukket cocktails i syltetøjsglas der, hvor en af de største forandringer i hovedstaden er undervejs. Nemlig på Papirøen mellem Holmen og Christianshavn.

Her er det for længst slut med streetfoodmarked, designeren Henrik Vibskovs lille kaffebiks og kunstoplevelser i de rå haller, der engang blev brugt til opbevaring af avispapir. Det sammensurium, der på kort tid gjorde øen til landets fjerdemest populære destination for turister.

Papirøen, eller Christiansholm, som øen midt i havnen rettelig hedder, er i dag en stor byggeplads, og tegnestuen Cobe har nu offentliggjort visualiseringer af, hvordan øen vil tage sig ud, når planerne for fremtidens øliv er realiseret.

Om Papirøen Christiansholm er en af de flere kunstigt skabte øer, som udgør Holmen. Øen blev købt af flåden i 1723, og i mange år var der værft her. De seneste mange år har Pressens Fællesindkøb lejet størstedelen af bygningerne på den 23.376 kvadratmeter store ø og her haft sit lager af avispapir. Derfor er Christiansholm blevet kaldt Papirøen. Med udgangen af 2017 blev der lukket for adgangen til øen, så byggeriet kunne gå i gang. Det ventes at være færdigt i 2024.

Park og promenade

Med inspiration fra øens nu nedrevne historiske bygninger vil de nye høje bygninger på op til 11 etager stå som spidse silhuetter ud mod havneløbet, og de vil rumme et miks af ejerlejligheder, almene boliger, et hotel og en markedshal til butikker, cafeer og restauranter samt kulturliv.

Og for at gøre noget ekstra for at trække liv til øen vil der være en bred havnepromenade, et havnebad og en træbrygge til dem, der vil lægge til med båd. Midt på øen – bag bygningerne – anlægges desuden en offentlig park.

Som en del af det omfattende byggeri opføres også Vandkulturhuset, kombineret svømmehal, kulturhus og havnebad, der er tegnet af japanske Kengo Kuma. Det skulle oprindelig have stået færdigt i 2022 til en pris på 360 millioner kroner, men problemer med arkitekturen har fået budgettet til at skride.

Som et aktuelt luftfoto af øen viser, er der endnu ikke støbt fundament, men arbejdet er i fuld gang.

Det forventes, at både Vandkulturhuset og resten af det omfattende byggeri på øen står klar i 2024.

På hjemmesiden Papiroeen.dk kan man læse mere om projektet.

Foto: Cobe

Foto: Cobe En havnepromenade, et havnebad og mulighed for at lægge til med egen båd skal trække gæster og liv til øen.

En havnepromenade, et havnebad og mulighed for at lægge til med egen båd skal trække gæster og liv til øen. Foto: Cobe

Foto: Cobe Papirøen set fra oven netop nu, før bygningerne begynder at rejse sig.

Papirøen set fra oven netop nu, før bygningerne begynder at rejse sig. Foto: Cobe

Foto: Cobe Byggeriet i op til 11 etager vil præge Københavns skyline ud mod havneløbet.