Ny undersøgelse: København springer direkte frem til en førsteplads og bliver verdens sikreste by

Lave kriminalitetsrater, stor social sammenhængskraft og en forholdsvis lille indkomstforskel. Det er nogle af de faktorer, det har medført, at København er blevet udnævnt til verdens sikreste by i en ny rapport. Det er et stort spring sammenlignet med for bare to år tilbage.

Rapporten ’Safe Cities 2021’ fra The Economist Intelligence Unit vurderer byer rundt omkring i verden på over 70 forskellige parametre. Det inkluderer blandt andet sundhedsforhold, infrastruktur, miljøsikkerhed og politisk stabilitet.