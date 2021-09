Ibyen tipper: Har du besøgt Københavns nye bylandbrug?

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

TAG TIL! ... åbningsfest for Øens Have, der er et nyt bylandbrug og restaurant på Refshaleøen. Hvis du savner følelsen af lidt jord under neglene, er det oplagt at søge mod den nye oase på Refshaleøen, som vores anmelder har givet fire hjerter. Og før du får surdejsbrødet galt i halsen af bare begejstring, kan vi også fortælle, at der den første time er fri vin og snacks. Resten af aftenen vil der være bar med vin, øl, drinks og alkoholfrie drinks, og på grillen vil der blive serveret grønt og et helt lam til vegetariske/veganske durum og lammedurum. Udover mad og drikke vil du også kunne opleve livemusik på aftenen med Ivan$ito og Freetown Social Club. Åbningsfesten finder sted på fredag 10. september kl. 16, læs mere her.

OPLEV! Måske forbinder du primært Tivoli med forlystelser, lidt for søde snacks og lyden af børn, der skriger. Men Tivoli afholder også gastronomiske arrangementer, blandt andet denne weekend hvor Tivolis Mad, Vin og Ølfestival løber af stablen. Fra 11.-19. september kan du komme til alt fra »krebsegilde og pattegris til sushi, smørrebrødsfest, grøntsagsretter og meget mere«. På programmet er desuden et live-køkken, hvor du kan få tips og tricks af kokke som Claus Meyer, Mads Battefeld, Magnus Pettersson og Mette Dahlgaard. Læs mere om programmet på Tivolis hjemmeside her.