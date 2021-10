Enhedslisten vil sætte en stopper for boligspekulanter

Det skal være slut med, at ’spekulanter’ skummer fløden på det glohede boligmarked i København. I stedet skal en langt mere omfattende regulering af markedet sikre billige boliger, der er til at betale for almindelige borgere.

Sådan lyder det i et nyt boligudspil fra det næststørste parti i Københavns Borgerrepræsentation, Enhedslisten, der i dag sidder på posten som teknik- og miljøborgmester. Det nye udspil med titlen ’Boliger til mennesker – ikke til spekulanter’ indeholder en helt ny model for byudvikling, der skal gøre op med en ’naturlov’ om, at almindelige mennesker drives ud af storbyen.