Økonomer: »Det vil koste mange milliarder kroner for København«

Det kan godt være, at boligmarkedet i København er attraktivt for pensionskasser, kapitalfonde og mange andre private investorer. Men det skyldes netop, at det har været muligt at tjene gode penge. Derfor vil det få store konsekvenser for lysten til at investere, hvis Enhedslisten kommer igennem med forslaget om en langt større regulering af boligmarkedet.

Sådan lyder vurderingen fra direktør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter under Realdania.