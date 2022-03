Den Lille Havfrue er igen blevet udsat for hærværk

Automatisk oplæsning

Statuen Den Lille Havfrue på Langelinje i København er blevet udsat for hærværk.

Det skriver B.T.

På stenen hvor havfruen sidder, er der blevet tegnet et hagekors med et lighedstegn til et Z.

Bogstavet Z bliver i øjeblikket brugt på kampvogne og andre militære køretøjer i Ukraine, og det er blevet et symbol på støtte til det, som præsident Vladimir Putin betegner som en ’særlig militæroperation’.

Det er dog uklart, om tegnet ved Den Lille Havfrue er en direkte henvisning til den betydning.

Men Københavns Politi betragter hærværket som politisk motiveret. Det siger vagtchef Jesper Frandsen til B.T.

