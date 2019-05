Se videoen: Løkke bad pludselig om ordet i Folketingssalen og udskrev valget

Snart skal vælgerne til stemmeurnerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver folketingsvalg til afholdelse på grundlovsdag 5. juni.

Det siger han fra talerstolen i Folketingssalen.

»Jeg har i går meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget«.

»Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes 5. juni«, siger statsministeren.

Dermed bliver det en længere valgkamp.

Folketingsvalget bliver afholdt onsdag 5. juni, som er halvanden uge efter valget til EU-Parlamentet, der afholdes 26. maj.

Dermed bliver det ikke et dobbeltvalg, som flere iagttagere havde forventet. Men det betyder, at der bliver bedre plads til at diskutere EU-politik, mener statsministeren.

»Nu bliver der plads til at diskutere Europa og indenrigspolitik. Både hver for sig og i sammenhæng, for det hænger sammen«.

»Vi har vundet al vores velstand i åbent og positiv sammenspil med resten af verden. Det skal vi holde fast i, mens vi passer på os selv og hinanden«.

»En lang folketingsvalgkamp giver os god tid til at debattere partierne imellem, statsministerkandidaterne imellem, så danskerne får et klart billede af, hvem der er bedst til at lede Danmark«, siger Lars Løkke Rasmussen.

En del at indhente for statsministeren

Regeringen går ikke af i forbindelse med valget.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, meldte tidligere tirsdag på grund af sygdom afbud til en debat, som skulle være foregået i aften med statsministeren.

Blå blok ligger til 45,5 procent af stemmerne, mens oppositionen ligger til 53,9 ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger.

Det er omregnet til mandater 80 til blå blok og 95 til oppositionen. Dermed har statsministeren en del at indhente.

»Jeg vil gerne ønske jer alle og danskerne en rigtig god valgkamp, afslutter statsministeren sin tale«.

Grundlovsdag er den årlige fejring af indførelsen af den første danske grundlov fra 5. juni 1849.

170 år efter afholder Danmark sit 69. valg. Der skal vælges 175 medlemmer fra Danmark, samt to fra henholdsvis Færøerne og Grønland.

ritzau