Et døgn med Wammen: »Der er stadig sommerfugle i maven«

Socialdemokratiet havde forberedt ethvert scenario før valgudskrivelsen. Bare ikke, at Mette Frederiksen skulle ligge syg, så den politiske ordfører Nicolai Wammen i al hast måtte være stand-in for Frederiksen.

FOR ABONNENTER

Jeg vågner i min lejlighed klokken 5.45 og står op spiser morgenmad alene, fordi det er så tidligt. Jeg vil ikke vække min kone. Det er bare noget hurtigt, inden jeg skal af sted. Jeg hører til dem, hvor kiloene sætter sig utrolig let på kroppen. Til gengæld har jeg svært ved at komme af med dem igen. Derfor har jeg sat mig selv på en skyrkur. Det kan jeg finde ud af. Alt det med at gå og tælle kalorier i løbet af dagen duer ikke for mig.