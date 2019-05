Pia Olsen Dyhr: SF stiller to ultimative krav til Mette Frederiksen

SF afviser at stemme for Mette Frederiksens første finanslov, hvis ikke hun afskaffer­ kontanthjælps­loftet og indfører minimums­normeringer.

Bliver Mette Frederiksen (S) Danmarks næste statsminister, skal hun efter kort tid imødekomme to ultimative krav fra støttepartiet SF, hvis hun vil være sikker på også at være regeringsleder til næste år.

Hvis ikke SF-formand Pia Olsen Dyhrs krav senest bliver indfriet med den førstkommende finanslov, afviser SF i utvetydige vendinger at støtte selvsamme finanslov. Dermed risikerer en ny S-ledet regering at skulle gå af, inden året er omme.

Det første af de to krav, som SF selv udlægger som ultimative, er indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner, så der er mindst én voksen til tre børn i vuggestuer og mindst én voksen til seks børn i børnehaver. Det andet krav er en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

»Det er to krav, vi står benhårdt på, og hvis Mette Frederiksen ikke leverer det i et regeringsgrundlag, kommer vi til at stille det som ændringsforslag til finansloven«, siger Pia Olsen Dyhr og fastslår:

»Vi støtter ikke en finanslov, medmindre vi lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Bum«.

Børnenes statsminister forpligter

Mens SF nu fremsætter sine krav til Socialdemokratiet, præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag et ’velfærdsløfte’ om at investere 69 milliarder kroner over 6 år i velfærd. Det risikerer at sætte S under et krydspres fra både venstre og højre i den valgkamp, der kun lige er begyndt.

Pia Olsen Dyhr lancerer samtidig et angreb på Mette Frederiksen, som har meddelt, at hun vil være ’børnenes statsminister’, hvis magten skifter.

»Når Mette Frederiksen slår sig op som børnenes statsminister, skal hun også levere på børneområdet«, siger SF-formanden og uddyber: »Man kan ikke slå sig op på noget, hvis man ikke også er villig til at komme i mål med det. Og der er minimumsnormeringer startskuddet for at måle, om man er børnenes statsminister«.

Det er i SF’s optik helt afgørende, at en ny regering sætter hårdt ind for at bekæmpe fattigdom og ulighed blandt børn. For SF er der hverken plads til albuerum eller kompromiser. Det er alt eller intet, og SF-formanden er helt på det rene med, at en ny regering risikerer at falde, hvis ikke den accepterer SF’s to krav.

»Det kan den risikere. Den kan også finde et flertal et andet sted, men det bliver ikke med SF’s stemmer. Det her er så afgørende for os, at vi ikke kan støtte en finanslov uden det«, siger Pia Olsen Dyhr.

S vil nedsætte kommission

Der er bred enighed blandt de nuværende oppositionspartier om at indføre minimumsnormeringer og afskaffe kontanthjælpsloftet. Eneste undtagelse er Socialdemokratiet.

S ønsker også flere pædagoger, men er ikke vild med minimumsnormeringer, som partiet frygter vil sætte en de facto øvre grænse for antallet af pædagoger. Samtidig vil S placere spørgsmålet om kontanthjælpsloftet og andre ydelser i en kommission, der først får deadline om et år.

»Jeg lytter meget til, hvad SF siger, og vi har et godt samarbejde med SF. Men vi vil nedsætte en ydelseskommission, som ikke kun skal se isoleret på kontanthjælpsloftet, men i en sammenhæng med boligstøtte, fripladser, børnecheck. Derfor ønsker vi ikke at træffe beslutninger, før den kommission er færdig med sit arbejde«, siger Mattias Tesfaye (S), der ikke på forhånd hverken afviser eller accepterer kravene.

Venstre ser SF’s krav om at afskaffe kontanthjælpsloftet som et signal om, at en S-regering vil gøre netop det.

»Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil har også været ude at sige, at S vil afskaffe kontanthjælpsloftet, så det kan der vel ikke være nogen tvivl om«, siger politisk ordfører Britt Bager (V).