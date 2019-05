Politiken mener: Valget bør handle om både klimaet og naturen

Biller, blomster og en guidet tur i Mølleparkens vilde bynatur Vilde vejkanter med blomster i stedet for kortklippet græs. Kunstværker indrettet som insektbo og guidede ture i den vilde natur. Det er blot nogle af initiativerne i et samarbejde mellem Center for Byens Anvendelse og Naturhistorisk Museum, der skal gøre Aarhus vildere. Foto: Rune Aarestrup Pedersen