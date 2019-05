Løkke om SV-åbning: »Jeg tilbyder at være den voksne i lokalet«

»Jeg er dybt, dybt bekymret over, hvordan det parlamentariske billede kan se ud efter grundlovsdag«.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som torsdag foreslår en SV-regering i en ny bog ’Befrielsens øjeblik’ af Kirsten Jacobsen.

På et pressemøde i JP/Politikens hus fastslår han, at valgresultat kan gøre det umuligt at fortsætte en borgerlig liberal-regering:

»Hvis jeg kun kan blive statsminister med støtte fra den yderste højrefløj, så vil jeg hellere afsøge muligheden for en bred regering hen over midten«.

»Danmark er bedre tjent med samarbejde og konsensus. Danmark er bedre tjent med at bygge broer hen over midten end at lade yderfløjene river fundamentet for vores samfund ned«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Går til valg på borgerlig regering

Han understreger, at han fortsat går til valg på at fortsætte den borgerlige liberale regering. Det er Venstres ’ønskescenarie’. Derfor vil der fortsat være valgkamp de kommende uger med streg under ’kamp’:

»Jeg går til valg på et borgerligt liberalt flertal, og jeg tror, at Danmark har det bedst, hvis en borgerlig-liberal regering er til stede efter valget«.

»Hvis vi får en rød regering, så er jeg bange for, at udlændingepolitikken bliver lempet, at skatten bliver sat op og at der bliver ført en økonomisk uansvarlig politik«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Med eller uden yderfløjen

Han tror fortsat på, at Venstre går ’massivt frem’ på valgdagen. Men der kan komme en situation, hvor han kunne fortsætte som statsminister, men kun hvis det sker med opbakning fra det yderste højre i form af Stram Kurs og til dels Nye Borgerlige.

»Jeg siger nu, at den pris er jeg ikke villig til at betale for at kunne fortsætte som statsminister. Hvordan Mette Frederiksen vil forholde sig til en situation, hvor hun er i lommen på yderfløjen, må hun svare på«, siger Lars Løkke Rasmussen.

På spørgsmålet om hvem der skal være statsminister for en SV-regering siger Løkke:

»Jeg tilbyder at være den voksne i lokalet. Ja«.

ritzau