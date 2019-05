S har ikke afsat penge nok til egen klimaplan

Socialdemokratiet vil reducere udslippet af drivhusgasser med 60 procent i 2030. Men der er ikke øremærket et specifikt beløb til investeringer i partiets 2025-plan.

FOR ABONNENTER

S-formand Mette Frederiksens har kaldt det afgørende, at Danmark reducerer udslippet af drivhusgasser med 60 procent i 2030. Men hun erkender selv, at hun i sin økonomiske plan ikke har afsat tilstrækkeligt med penge til at opfylde den klimaplan, som hun lancerede i weekenden.