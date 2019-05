Hun blev Paludans offer: »Jeg har det, som om han har nedkaldt en fatwa over mig«

Ensomhed og foragt over for en lang række grupperinger har præget Rasmus Paludans liv, fortæller hans bror. Aktivistisk frontkvinde fik overfaldsalarm, efter at hun anmeldte Paludan, og i de højreradikale miljøer på nettet rækker man ud efter Stram Kurs-lederen.