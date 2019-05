Thulesen Dahl: »Jeg vil ikke stå som Komiske Ali og fornægte virkeligheden«

Alt tyder på et stort valgnederlag til DF, og derfor kan partiet ikke længere byde sig til som Mette Frederiksens plan B, meddeler Kristian Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen (S) kunne bare ringe, hvis det blev for bøvlet for hende at danne regering med de øvrige oppositionspartier som parlamentarisk grundlag.