Valgaftenen viste, at Morten Østergaard og Mette Frederiksen befandt sig på hver sin planet, når årsagerne til sejren skulle udlægges.

Danskerne gav et massivt mandat til forandring ved gårsdagens folketingsvalg ved at slagte Dansk Folkeparti og flytte 15 mandater over i den røde blok.