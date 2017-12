Lovjunglen er vokset med 261 nye skatteforslag på ti år Lovjunglen på skatteområdet vokser og vokser, viser analyse fra tænketanken Justitia, som mener, det er et demokratisk problem.

Skattelovene i Danmark er blevet så omfangsrige og komplicerede, at hverken borgere, virksomheder eller Skats egne medarbejdere kan finde rundt i dem eller forstå dem.

I de sidste 10 år er der fremsat 261 nye lovforslag på Skatteministeriets område, mens der kun er ophævet 6 love. Samlet er der i dag 696 love, bekendtgørelser og cirkulærer og bekendtgørelser med hver deres regler for, hvad borgere og virksomheder skal betale i skat.

Det viser en analyse fra tænketanken Justitia, som på den baggrund konkluderer, at de indviklede skattelove udgør et demokratisk problem.

»Det er ikke kun borgere og virksomheder, det er også medarbejderne i Skat, der har svært ved at forstå reglerne. Det kan vi se ved, at 40 procent af Skats afgørelser omgøres, når de indbringes for Landsskatteretten«, siger skatteadvokat Mette Juul fra Justitia.

Det er et grundlæggende princip, at borgerne ikke kan bortforklare en lovovertrædelse med, at de ikke kendte til loven. Det skal de. Derfor er man nødt til at have klare, forudsigelige og gennemsigtige skattelove, hvis borgere og virksomheder skal have en chance for at undgå at komme til utilsigtet at overtræde loven. Men det har vi i følge Justitia ikke i Danmark.

»Med alle de regler, der er, og med alle de sager, der verserer ved Landsskatteretten og ved de fire ankenævn må man sige: Nej, det har vi ikke«, siger Mette Juul.

Hun peger på, at det ikke behøver at være sådan i et land med højt skattetryk. Hendes undersøgelse viser, at der i Sverige og Norge ikke fremsættes nær så mange lovforslag på skatteområdet.

Partifarven gør ingen forskel

Analysen viser også, at det i Danmark ikke gør nogen forskel, om vi har en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering. Antallet af nye skattelove, der hele tiden kommer til, er stort set det samme.

Og i nogle tilfælde indfører regering og Folketinget nye skattelove i al hast, selv om de virksomheder og borgere, der skal leve med lovene, advarer mod det.

Som eksempler på det nævner Mette Juul fedtafgiften, som blev indført af VK-regeringen i 2011 for at få folk til at spise sundere, og reklameafgiften, som S-SF-R-regeringen indførte i 2012 for at nedbringe mængden af papiraffald.

Begge blev ophævet efter kort tid, fordi de var umulige at administrere, hvilket regeringen og Folketinget var blevet advaret om.

»Man kan se, hvordan ministeren bare affærdigede de argumenter, der kom fra erhvervslivet mod fedtafgiften. Man ville have den fedtafgift, og så lyttede man ikke til argumenterne imod«, siger Mette Juul.

»Problemet var, at det var umuligt at opgøre fedtprocenten, fordi man skulle medregne den del af fedtet, der blev brugt i produktionen inklusiv spild, og således ikke kun produktets fedtindhold, og ved import af varer skulle man have en fabrikanterklæring fra leverandøren om, hvor meget fedt, der for eksempel var medgået til produktionen af en ost, og det ville de ikke oplyse. Derfor var det umuligt for virksomhederne at administrere loven og umuligt for Skats medarbejdere at kontrollere, om virksomhederne opgjorde afgiften korrekt, præcis som erhvervslivet havde sagt«.

Uforståeligt men det kører

Når det gælder de personskatter, som lønmodtagerne betaler, er systemet mere effektivt men ikke meget mere forståeligt, påpeger Mette Juul.

»Det meste kører automatisk, og derfor er der ikke så mange fejl. Med de indberetninger, som arbejdsgivere, banker og fagforeninger foretager, skal den enkelte borger ikke gøre ret meget selv. Men det er de færreste, der kan gennemskue deres egen skat. Det har ellers været et mål for den borgerlige regering, men det er ikke nået«.

I det nuværende regeringsgrundlag fremgår det, at »regeringen ønsker, at flere kan forstå deres egen skatteberegning, og vil arbejde for, at forenkle skattelovgivningen«.

Det samme ønske havde daværende skatteminister Svend Erik Hovmand (V) for 14 år siden, da han nedsatte et »sekretariat for regelforenkling«, som skulle bane vej for en forenkling af skattelovene.