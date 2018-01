Samuelsen undskylder: Jeg bøjer nakken, jeg har fejlet Liberal Alliances formand tager uforbeholdent skylden for skatte-kaos, men forklarer sine vælgere, at Danmark har brug for, at partiet bliver siddende i regering.

I krisehåndteringsmanualerne står der, at man skal gå til bekendelse og lægge sig fladt ned, når man har begået en bommert, der truer virksomheden, og det gjorde Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, med et opsigtsvækkende Facebook-opslag onsdag aften. Med eftertryk.

»UNDSKYLD! Det er 100% og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene og de er fortjente. Kritikken er 100% i orden. Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt overfor jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet«.

Selvydmygelsen kommer efter et dramatisk og langvarigt forløb, hvor Liberal Alliance over flere omgange er blevet tvunget til at opgive formandens meget håndfaste løfter om først topskattelettelser og senere ”historiske skattelettelser” og undervejs prøvede at stå så fast, at det lille regeringsparti reelt truede regeringens overlevelse ved op til jul at tage finansloven som gidsel. Men lige meget hjalp det. Dansk Folkeparti blokerede, og Liberal Alliance måtte kravle ned fra et meget højt træ, som man siger på Christiansborg. Det er kommet bag på Anders Samuelsen, erkender han.

»Vi må starte med at erkende, at den politiske situation i Danmark i dag er anderledes, end vi havde forestillet os for bare få år siden. Jeg – og jeg tror mange andre med mig – havde nok troet, at det efter den borgerlige valgsejr i 2015 ville være nemmere for de fire partier, der støtter en borgerlig statsminister, at finde en fælles vej frem. Jeg troede, at selv om vi fire partier ikke er enige om alt, så skulle vi f.eks. nok kunne finde en vej frem mod at lade danskerne betale færre klart færre af deres egne penge i skat. Råderummet er på 38 mia - så hvorfor ikke?«, skriver Anders Samuelsen.

LA-formanden fastholder, at partiet 'aldrig nogensinde' opgiver kampen, og han kommenterer følelsen også i hans eget bagland af, at man efter alle de ydmygelser ville stå sig bedre uden for regering. Han antyder, at det er for Danmarks skyld, at partiet bliver.

»Jeg forstår sagtens alle frustrationerne over, at vi ikke kan komme i mål med den store skattereform, som vi ønsker. Jeg forstår sagtens, at man kan have mest lyst til at slå op i banen og sige: ''Øv! Så lad os skride!'' Og tro mig, det ville på mange måder gøre hverdagen nemmere. Måske ville det føles godt for os aldrig at få beskidte fingre og træffe de svære valg og indgå de vanskelige kompromiser? Men det ville være skidt for Danmark«, skriver Anders Samuelsen.

I stedet vil LA nu »i langt højere grad også have fokus på den offentlige sektor«.

»Vi skal tage et opgør med den falske modsætning: "Velfærd ELLER skattelettelser". Den rigtige dagsorden er "cyklende julemænd, blinkende bænke, spild af skattekroner, bureaukrati ELLER kernevelfærd. Dét er er relevant spørgsmål«, skriver Anders Samuelsen, der også adresserer det andet ømme punkt i det kuldsejlede forhold til Dansk Folkeparti: udlændingepolitikken.

»Danmark har samtidig brug for en god og fornuftig udlændingepolitik, der holder de kriminelle ude af Danmark, men som ikke smider ordentlige og velfungerende udlændinge, der arbejder og bidrager, på porten. Og hvor vi behandler de flygtninge, som har fået lov til at opholde sig i Danmark, ordentligt og anstændigt«, skiver Anders Samuelsen.

Formandens konklusion er, at LA kæmper videre: »på trods af de fortjente øretæver, spot og latterliggørelse«.